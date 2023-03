Novo celular “eterno” da Nokia? Empresa pode ter solução para bateria

Quando algum usuário é indagado acerca dos problemas que o seu celular apresenta no decorrer dos anos, muitas são as respostas obtidas. Todavia, as vencedoras são: lentidão, falta de atualizações e a bateria. De acordo com um estudo realizado pela Nokia, a cada 10 pessoas, 8 decidem trocar o seu celular quando a bateria começa perder sua eficiência. Pensando nisso, a empresa irá tentar inovar no setor e criar soluções sustentáveis. Confira todas as novidades que a empresa irá trazer nos próximos anos para o Brasil.

A marca Nokia traz uma grande nostalgia para todos

Atualmente, a marca Nokia está sendo representada pela empresa HMD Global, após um período fora, em 2020, ela decidiu voltar até o Brasil a fim de disputar espaço com marcas consolidadas no setor, como Motorola, Xiaomi e Samsung. O seu foco está em inovações e também no consumo sustentável, nos próximos anos a empresa espera crescer bastante.

Um dos funcionários da empresa cedeu uma entrevista para um portal de tecnologia, confira tudo que ele falou. Primeiramente, ele começou afirmando que a empresa está focada em dois pilares, sustentabilidade e longevidade, pois a empresa quer fornecer aos seus usuários um aparelho no qual eles podem confiar em usá-lo por bastante tempo.

Segundo o entrevistado, no mundo, a média global do tempo que um usuário fica com o seu aparelho celular é de 2 a 3 anos, todavia, quando trata-se de aparelhos Nokia, essa média aumenta mais ainda. Por conta que eles criaram um programa chamado ‘Sementes para o Amanhã’, onde a cada 6 meses de uso do celular, a pessoa gera ‘sementes’ que são investidas em empresas que trabalham cuidando da natureza. Além disso, na hora de trocar o celular, a empresa visa doar os aparelhos que ainda estão funcionando e, caso eles não funcionem mais, ela recicla as peças.

Veja também: Você tem GATONET? Anatel toma providência inesperada sobre o assunto

A bateria também foi uma das pautas mais importantes da entrevista

A empresa afirmou também que sua maior preocupação no momento não está diretamente ligada às inovações, mas sim, nos materiais que são usados na fabricação dos aparelhos. Todavia, a preocupação em sempre trazer novidades é válida, tanto que a Nokia aumentou em alguns aparelhos os ciclos de recarga da bateria, antes que ela comece apresentar sinais de ineficiência.

Ao passo que eles sempre querem alinhar qualidade com um preço competitivo, principalmente, levando em consideração o cenário da economia brasileira. Já que quanto melhor for um celular, mais caro ele acaba sendo, por conta dos requisitos que é exigido para que eles rodem certos programas.

Por fim, vale salientar que a Nokia irá em breve lançar novos modelos de celulares, sempre focando em sua eficiência e longevidade, para que os usuários possam usá-los por bastante tempo.

Veja também: Nova função do WhatsApp: “Não me perturbe”; confira