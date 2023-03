Empréstimo do Nubank: descubra como solicitar o dinheiro pelo app

Às vezes as finanças apertadas e a melhor maneira de se reerguer novamente é realizando um empréstimo bancário. No mercado, há várias opções, mas iremos falar sobre o empréstimo no Nubank. O banco digital em questão tem ganhado bastante destaque no Brasil desde 2013, quando ele chegou por aqui, de lá para cá ele tem mostrado que operações financeiras podem ser desburocratizadas e facilitadas, assim, é possível realizar até mesmo um empréstimo em poucos minutos, sem sair de casa, confira como é possível.

Fazer um empréstimo no Nubank é a melhor solução?

Dependendo da motivação do empréstimo, o ideal é não precisar fazer, pois qual a vantagem que há em pegar um valor e ter que pagá-lo com o acréscimo de juros? Pois é, não há lógica em fazê-lo sem uma necessidade clara. Mas se você estiver precisando de dinheiro rápido, é uma excelente ideia, mas sempre é bom ficar ligado a certos detalhes.

Isto é, o prazo para pagamento do empréstimo é um fator importante de saber, antes de contratá-lo, pois quanto menor o prazo, maior o valor das parcelas, ao passo que quanto maior o prazo, menor o valor das parcelas, mas outro problema surge: Os juros aumentam.

E é sobre o juros o próximo ponto para saber se compensa ou não fazer um empréstimo. Quando é um empréstimo pessoal, geralmente, os juros tendem a ser maiores em relação aos juros de um empréstimo consignado – pois há garantia que o pagamento será efetuado – portanto, a taxa de juros deve ser bem observada antes de contratar o empréstimo. Sabendo disso, confira como realizar um empréstimo pelo Nubank

Veja também: Saque do FGTS: veja quais são as condições e os motivos atualizados 2023

Como fazer um empréstimo Nubank pelo aplicativo?

O primeiro passo é ter uma conta no Nubank e efetuar o download do aplicativo, que está disponível tanto para Android quanto para iOS, após isso, na tela inicial, procure pela opção ‘empréstimos’, agora, clique nela. Algumas opções irão abrir, você deve escolher ‘Novo empréstimo’.

O banco irá perguntar qual a razão do empréstimo, você digita. Depois, faça uma simulação, para saber qual valor está disponível, os juros e a quantidade de parcelas. Após confirmar todas as informações, se você se agradar com a proposta, basta confirmar que em poucos minutos o dinheiro estará em sua conta.

Vale lembrar que o pagamento do empréstimo é realizado diretamente pela sua conta no Nubank, por intermédio de débito automático, por isso, na data de vencimento, sempre é importante ficar atento ao valor que está disponível em conta para essa finalidade.

Veja também: Quando sai o Desenrola Brasil? Entenda o que falta para o governo lançar o programa