Projeto prevê o FIM do licenciamento de carros e motos em 2023

Ter que lidar com a taxa de licenciamento de carros e motos é uma das obrigações com as quais o proprietário de um veículo automotor deve arcar. Afinal, uma vez que não esteja devidamente licenciado, tal veículo simplesmente não pode rodas pelas ruas e estradas brasileiras.

Ocorre, porém, que o valor desse licenciamento, quando somado ao valor o Imposto Sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), acaba pode pesar significativamente no bolso de muitos brasileiros.

Isso sem citar todo e qualquer outro gasto, principalmente inesperado, que venha a surgir. Como é o caso dos gastos com seguro e mecânico.

Mas, agora, uma grande proposta foi criada, a fim de que esse contexto seja reavaliado e, assim, possa levar ao fim da cobrança da taxa de licenciamento de carros e motos.

Todas as informações a respeito desse assunto estão colocadas na leitura a seguir.

Por que a taxa de licenciamento de carros e motos pode deixar de existir

O objetivo do licenciamento de carros e motos (e qualquer outro veículo automotor, como caminhão), é muito simples: comprovar que o veículo está devidamente regularizado.

Um lado positivo a respeito disso é que, para ter um veículo licenciamento, não é preciso submetê-lo a nenhuma revisão, por exemplo, e nem passar por algum processo burocrático. Basta fazer o devido pagamento anual.

Uma vez feito esse pagamento, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do respectivo estado do contribuinte faz a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), que é obrigatório e deve estar sempre atualizado.

A emissão de tal documento, por sinal, é uma das justificativas para que exista a cobrança (consideravelmente alta, para algumas pessoas) da taxa de licenciamento de carros e motos.

Porém, uma vez que já existe o CRLV na versão digital, tal taxa deixaria de fazer sentido.

E é nesse argumento que é pautado o PL (Projeto de Lei) 365/2023, criado pelo senador Cleitinho, que atua no partido Republicanos de Minas Gerais.

Já há algum tempo o proprietário do veículo pode imprimir o CRLV em sua residência, ou mesmo utilizar um QR Code para apresentá-lo, quando necessário. Logo, de acordo com Cleitinho, o valor cobrado pelo licenciamento se torna incompatível com a nova tecnologia que tem sido utilizada.

Projeto similar já está dando certo no estado de Minas Gerais

Esta não é a primeira vez que Cleitinho sai em defesa do bolso do motorista brasileiro.

No ano de 2021, por exemplo, quando foi Deputado Estadual, ele tentou retirar a cobrança do licenciamento de carros e motos em Minas Gerais. Mas, embora aprovado, seu Projeto de Lei levou apenas à redução de tal taxa.

Redução esta que, por sinal, tem sido cada vez mais significativa, como é possível notar pelo fato de que em 2022 os mineiros pagaram R$ 135,95 para licenciar seus veículos e agora, em 2023, pagarão somente R$ 33,66.

