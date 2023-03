Março terá benefício do governo para quase 9 milhões de crianças

O Bolsa Família foi reinaugurado após bastante tempo, e com ele, várias novidades também vieram, como grandes adicionais que serão pagos a um certo grupo de pessoas, como crianças, adolescentes e grávidas. Somente neste mês de março, quase 9 milhões de crianças irão usufruir do adicional de R$ 150 que será pago para as famílias que se enquadram nos critérios necessários, trata-se do Auxílio Primeira Infância, entenda mais sobre ele e como recebê-lo.

O que é o Auxílio Primeira Infância?

O Auxílio irá beneficiar crianças com idade de até 6 anos, com um valor adicional de R$ 150 por mês, sendo limitado a 2 crianças por família. Ou seja, em uma família que tem 2 crianças, o valor do Auxílio pode chegar a até R$ 900, mas após o mês de Junho, esse valor irá aumentar mais ainda, pois está previsto outros auxílios.

Como citado, de Junho em diante, haverá um valor extra que será pago, no valor de R$ adicionais, para gestantes e crianças, com idade entre 7 e 18 anos. Ao todo, devem ser contempladas cerca de 820 mil grávidas, 7,1 milhões de crianças com idade entre 7 e 12 anos além de 7,9 milhões de jovens com idade entre 12 e 18 anos de idade.

Lembrando que a maioria desses números não são estáticos, isto é, são mutáveis. De acordo com o ministro da pasta: “O cadastro é vivo, passa sempre por modificações. Hoje o número é esse, mas daqui a alguns dias pode ser outro. No mês que vem uma gestante pode ganhar neném, por exemplo, e então vai sair uma gestante e entrar um bebê no cadastro”.

Qual será o valor do Bolsa Família?

O valor irá depender do tamanho da família, ou seja, quanto maior for a família, maior será o valor que será entregue. Uma vez que haverá o adicional para crianças com idade inferior a 6 anos e o adicional para crianças e jovens com idade entre 7 e 18 anos de idade. Isso irá ajudar a equilibrar o pagamento.

Uma vez que não é justo uma família pequena receber o mesmo valor que uma família grande, mas o senso de justiça no caso em questão, não diz respeito ao que é certo ou errado, mas sim, porque R$ 600 para uma família de 2 pessoas, é um valor razoável, mas para uma família com 6 pessoas, já se torna pouco.

Por fim, é bom lembrar também a questão da fiscalização, que agora, será maior, somente neste mês, mais de 1 milhão de beneficiários foram retirados do Bolsa Família e o número tende apenas a aumentar.

