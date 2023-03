Dinheiro esquecido não está apenas nos bancos; veja onde mais você pode achar

Logo após o Banco Central (BC) permitir a consulta e saque de valores esquecidos, muitos especialistas se atentaram a outras maneiras existentes de se ‘esquecer dinheiro’. No caso do dinheiro esquecido em contas bancárias, os números foram gigantes! Ultrapassando os 40 milhões de pessoas físicas e jurídicas em todo o Brasil. Entretanto, não é somente nos bancos ou instituições financeiras que podem ter dinheiro esquecido. Veja abaixo os detalhes e evite esquecer mais dinheiro por aí.

BC libera novas consultas

Neste mês de março o BC liberou a consulta a valores esquecidos em bancos e instituições financeiras. Com isso, é possível consultar os valores esquecidos de pessoas falecidas e até mesmo sacá-los. A mudança causou muitas reviravoltas no sistema – e milhares de brasileiros adentraram a fim de conseguir realizar novas consultas.

No primeiro dia de abertura, as filas acabaram sendo um grande problema. Estima-se que alguns internautas aguardaram em filas com mais de 600 mil pessoas! Aguardando cerca de 60 minutos ou mais para acessarem o sistema.

Entretanto, isso acabou despertando a dúvida em muitas pessoas. Onde mais será que existe dinheiro esquecido? Ou até mesmo quais os cuidados para não esquecer dinheiro em outros órgãos e instituições? Veja abaixo todos os detalhes e saiba como evitar.

Evite esquecer dinheiro

Lembrando que o principal objetivo é não esquecer dinheiro em qualquer instituição. Sabemos que o dinheiro pode ser convertido em vários outros modelos: ações, moedas, vounchers, etc. Ter uma espécie de planilha na qual contabiliza todas as formas existentes de dinheiro (que você possui) é de suma importância para evitar o esquecimento.

Ademais, apenas verificando mensalmente cada ‘carteira’. A fim de evitar ter dinheiro esquecido e perdê-lo em alguns casos específicos.

Você pode ter dinheiro esquecido em outros lugares

Com isso, existem mais dinheiro esquecido em outros lugares. No qual muitos nem imaginam. O principal deles ainda encontram-se em bancos, mas a fonte do dinheiro é que deve ser averiguada. Entenda.

Contas trabalhistas

Anualmente os trabalhadores recebem abonos salariais do Governo. Elas podem ser depositadas referentes ao PIS/Pasep. Entretanto, muitos acabam esquecendo ou até mesmo deixando de lado e o dinheiro fica esquecido na conta poupança. Em razão do dinheiro cair no mês do aniversário e ser de modo automático, muitos brasileiros acabam não se atentando para este detalhe.

Ações do INSS

De acordo com o Conselho da Justiça Federal (CJF) existem mais de 1 bilhão disponíveis para vários aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social. Isto é, através de ações judiciais envolvendo revisão de benefícios, etc. O dinheiro está dividido em vários órgãos – bem como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, etc. Atualmente, existem mais de 60 mil aposentados que têm dinheiro esquecido nestas ações.

Imposto de Renda da pensão alimentícia

Foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal neste ano de 2022 que rendimentos referentes a pensões alimentícias não devem ser considerados como acréscimo patrimonial. Com isso, são rendimentos totalmente isentos do Imposto de Renda. Desse modo, é possível obter a restituição das declarações entre 2018 e 2022 aos referentes valores repassados.

FGTS Inativo

Outro ponto é acerca do FGTS Inativo. Com ênfase nos trabalhadores que estão há mais de 03 anos desempregados. Com isso, muitos possuem valores a receber e nem sabem. Visto que é possível sacá-los após determinado período sem conseguir um emprego formal. É possível verificar o FGTS Inativo e o PIS/Pasep através do aplicativo ‘Meu FGTS’.

Portanto, estas são algumas maneiras existentes de procurar por dinheiro esquecido. A lista é curta, mas daqui pra frente – novos métodos de dinheiro estão sendo criados, e com certeza os itens irão aumentar. Bem como é o caso das criptomoedas. Toda atenção é pouca.