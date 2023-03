Empréstimo não poderá ser descontado do Bolsa Família; confira o projeto

O Bolsa Família sempre foi conhecido como o principal programa social de passe de renda, tendo sido criado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores) durante seu primeiro mandato como presidente da República.

Por meio dele, as famílias que são consideradas de baixa renda, e vivem em situação de pobreza (ou até mesmo de extrema pobreza), recebem uma quantia significativa do Governo Federal, todos os meses, a fim de que possam cobrir gastos como aqueles ligados à alimentação.

Ocorre, porém, que mesmo já obtendo auxílio governamental tais beneficiários não raramente recorrem a empréstimos consignados, o que acaba por invalidar diretamente o objetivo central do Bolsa Família.

Mas um projeto divulgado recentemente tende a mudar esse cenário, sempre a favor do beneficiário.

Quais são as principais características desse projeto relacionado ao Bolsa Família

Atualmente, existem no mercado diversas modalidades de empréstimos consignados.

Existem aqueles que podem ser solicitados pelos aposentados e pensionistas, por exemplo, de modo a ter as parcelas descontadas diretamente do benefício todos os meses. E existem, também, aqueles que são ofertados pelas instituições financeiras exclusivamente para os beneficiários do Bolsa Família, e cujos pagamentos também são descontados dos repasses feitos pelo governo.

E é justamente o fim dessa segunda modalidade que Mendonça Filho, deputado do Partido União (PE), busca obter, por meio do PL (Projeto de Lei) 34/23. Este projeto, inclusive, revoga diretamente um artigo muito específico da Lei do Crédito Consignado.

Vale salientar, também, que o Projeto de Lei 34/23 está ligado não só ao Bolsa Família, mas a qualquer outro programa social de repasse de renda, que por ventura venha a ser utilizado como meio de descontar as parcelas de empréstimos.

Ele, porém, ainda não foi aprovado oficialmente.

Atualmente, está ocorrendo sua devida análise dentro da Câmara dos Deputados, cumprindo o devido processo para que então seja votado em plenário.

O que faz com que tal projeto seja tão importante

Para muitas pessoas, a proposta do projeto em questão soa como estranha. Porém, quando observados os detalhes por trás dessa decisão, tudo passa a fazer mais sentido.

Entende-se, antes de mais nada, que o Bolsa Família (assim como ouros programas sociais) é voltado especificamente para famílias em situação de vulnerabilidade social e que, portanto, necessitam do dinheiro ofertado pelo Governo Federal.

Logo, descontar as parcelas de um possível empréstimo diretamente desse benefício acabaria por ir contra o objetivo do programa e, ainda, prejudicar ainda mais a família solicitando, no que diz respeito ao quesito financeiro.

É preciso lembrar, também, que, como apontado por Mendonça Filho, os beneficiários não raramente não possuem nenhum tipo de educação financeira, o que os transforma em verdadeiras vítimas dos operadores de crédito.

Os juros atrelados a esses empréstimos muitas vezes chegam a 3,5%, consumindo boa parte dos repasses que o Bolsa Família faz todos os meses.

