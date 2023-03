Quem tem Cadastro Único terá novo benefício de R$ 250 por mês

Vamos explicar sobre um assunto que está sendo bastante comentado esses dias, o valor de R$ 250,00 para famílias que têm cadastro no CadÚnico. Será que realmente o governo vai liberar mais um benefício para a população de baixa renda? A resposta é sim, por mais que ainda esteja na Câmara dos Deputados, existe um projeto de lei que prevê realmente um novo benefício.

Esse benefício é uma ajuda financeira para os cadastrados do CadÚnico para receber R$ 250,00 ao mês, para as pessoas que mesmo recebendo auxílio do governo ainda passa dificuldade.

Infelizmente, a situação que observamos nesses tempos no Brasil, diversas famílias tiveram que recorrer a ajuda do governo, principalmente na crise da pandemia contra o Covid-19, pela perda dos empregos. E devido a isso, foi pensando nesse novo auxílio para famílias que até hoje se encontram passando dificuldades, é necessário que projeto de lei ainda passe pela aprovação na Câmara, só que a notícia criou expectativa para muitos.

Novo benefício de R$ 250,00 por mês

Se recebermos a resposta de que o projeto foi aprovado pela Câmara, esse benefício vai alcançar muitas famílias na área financeira, pois a ajuda do governo é crucial neste período de dificuldades que muitas famílias se encontram.

Um projeto como esse é um passo para dar um suporte nessa situação ao qual o Brasil está passando, agora basta somente esperar a aprovação do projeto para poder ajudar as famílias de extrema pobreza.

Vale mensal do CadÚnico

O Projeto de Lei 1084/22 prevê o pagamento no valor de R$ 250,00 por mês para cada família que tem inscrição no Cadastro Único, ou seja, é um vale mensal que ainda precisa da aprovação na Câmara dos Deputados.

É um valor que a família vai receber como “adicional” e uma “complementação” do benefício ao qual já recebe, assim o responsável familiar pode usar o dinheiro para comprar coisas essenciais para a sobrevivência da família em alimentos.

Por mais que para algumas pessoas esse valor possa parecer pouco, para algumas famílias farão a total diferença, principalmente para quem está passando fome e muita necessidade.

