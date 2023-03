ACABOU: fim do RG vai pegar muita gente de surpresa

Boa notícia! Aos poucos o Registro Geral (RG) será substituído pelo novo documento de identificação pessoal. A Carteira de Identidade Nacional (CIN) será entregue brevemente a todos os brasileiros. Contando com novas funcionalidades e benefícios para os cidadãos. Daqui há alguns anos a CIN será obrigatória e o RG será algo do passado – não tendo mais validade. Veja abaixo como funciona e como pedir o novo documento de identificação.

RG será substituído em breve

É importante estar atento as novas notícias porque daqui há alguns anos o RG será substituído pela CIN – passando a não ter mais validade. Espera-se que a CIN tenha um número próprio que identifique cada cidadão, com isso, será possível evitar gradualmente as constantes fraudes no RG.

A atualização do documento não é algo meramente visual – contará com novas funcionalidades inclusas no documento. Interligando o físico ao virtual. Bem como um layout mais moderno e minimalista, com QR Code integrado para validação de dados, biometria e código MRZ – a mesma tecnologia usada na confecção dos passaportes.

Desse modo, os brasileiros contarão com excelentes funcionalidades em um único documento. Que irá contar com todas as informações do cidadão em um único lugar. Além disso, terá uma área exclusiva para identificar o tipo sanguíneo e se a pessoa é ou não doador de órgãos.

Portanto, a CIN será tal como o Cadastro de Pessoa Física (CPF). Com validade em todo o território nacional, podendo ser usado em todas as Federações brasileiras sem a necessidade de refazê-lo.

Novo RG será obrigatório e emissão já deve iniciar

Lembrando que a CIN ou Novo RG será obrigatória daqui há 09 anos. Até lá, o Governo Federal terá a incumbência de entregar a todos os brasileiros este novo documento de identificação. Tentando melhorar as taxas de brasileiros que possuem documentos pessoais. Em algumas áreas do país mais isoladas – adultos e crianças não possuem qualquer tipo de documento.

Por não serem registrados no cartório, são como pessoas inexistentes. Acabam que não estão na lista de cidadãos do Governo Federal e acabam não recebendo os benefícios que possuem direito – como Bolsa Família e Vale-Gás. A situação já foi alvo de reportagem por várias emissoras, inclusive a Rede Record.

A emissão já começou e a previsão era que até o dia 6 de março todos os estados já tivessem capacidade de emitir o novo documento. Entretanto, devido os estados não terem conseguido trilhar os prazos estipulados – o mesmo foi estendido até o dia 6 de novembro.

Alguns estados como Goiás, Piauí, Rio Grande do Sul e Acre já estão consolidados com a CIN e já podem emitir o novo documento. Visto que o novo documento ainda não é obrigatório – será entregue de modo gradual aos brasileiros. O prazo máximo é até 2032 para que todos estejam com a nova identidade.

Visto que idosos com idade superior aos 60 anos não são obrigados a emitirem o novo documento. Elas terão prazo de validade – tal como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).