Estas pessoas estão FORA do Bolsa Família e não há o que fazer

Neste mês de março aconteceu o novo lançamento do programa Bolsa Família pela equipe petista, uma das promessas que o presidente Lula destacou em sua campanha política. O programa passou a se chamar oficialmente Bolsa Família, pois antes era Auxilio Brasil.

Com esse lançamento, Lula aproveitou para compartilhar algumas informações essenciais que serão acrescentadas no programa, e que também alguns beneficiários seriam excluídos do programa através da ação do pente-fino.

E realmente isso já começou acontecer, alguns cadastrados já estão sendo excluídos.

Pente-fino do Bolsa Família

Wellington Dias, que é ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, informou perante os dados que cerca de 1.479.915 famílias não irão receber mais do programa Bolsa Família, que já será cortado neste mês de março.

Para complementar, o ministro ainda disse que cerca de 694.245 famílias serão incluídas no programa social, e com esse acontecimento o governo vai conseguir economizar bastante dinheiro, depois de 1 mês com o pente-fino vai economizar R$ 471,402 milhões e R$ 14 bilhões serão desembolsados.

Famílias excluídas do programa

Como dito acima, foi constatado vários cadastros irregulares e com fraudes, são muitas famílias que fizeram isso na época do Auxílio Brasil, na pandemia, e começou a passar informações incorretas no Cadastro Único, alguns chegaram a dividir os núcleos familiares para receber mais de um benefício.

Letícia Bartholo, que é secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único, disse que dos 1.479 milhões de benefícios que foram excluídos, 394 mil deles eram referentes a famílias unipessoais. Isso foi detectado quando o Governo começou a suspeitar e chamou essas famílias para uma nova avaliação de cadastro.

E o pente-fino não para neste mês, vai continuar até o final do ano, confirma o ministro. Ou seja, são muitas famílias que ainda podem correr o risco de sair do programa, por isso o essencial é manter os dados atualizados e corretos.

Bolsa Família

O programa Bolsa Família é o maior programa do Governo Federal que alcança mais famílias em situação de vulnerabilidade social, por ser tão grande, as vezes é necessário ter mais atenção para tirar as pessoas que se aproveitam do caso, por isso, 12 mil pessoas serão contratadas para trabalhar no pente-fino e analisar cada perfil que está cadastrado no cadÚnico para averiguar se realmente está dentro do requisito do programa para continuar recebendo o benefício de forma legal.

Lembre-se, manter os dados atualizados e informações corretas é o essencial.

