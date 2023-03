Como ter BENEFÍCIOS no Dia do Consumidor; veja se vale a pena

Especialmente no dia 15 de março é o dia do consumidor, e neste dia normalmente acontecem muitas promoções em ações promovidas de empresas, então é uma data marcada de compras, pelo fato dos consumidores ganharem descontos e promoções.

Para ter mais informações sobre essa data, foi realizado um estudo com cerca de 2 mil empresários e empreendedores digitais e obteve o resultado que o Dia do Consumidor é realmente a segunda data mais usada no e-commerce no ano de 2022, em primeiro lugar é a data do Black Friday.

É importante destacar que não é apenas um dia que eles fazem essas promoções, na maioria das vezes eles fazem a semana inteira cheia de ofertas, basta o consumidor entender a dinâmica de cada empresa e como conseguir esses descontos em produtos, e para as empresas é uma data muito boa para a fidelização de seus clientes.

Dia do Consumidor

No dia 15 de março de 1962 foi quando foi comemorado pela primeira vez o Dia Municipal dos Direitos do Consumidor, ou seja, quando a empresa entende o que significa essa data, pode criar várias campanhas com estratégias promocionais e ganhar clientela nova.

Para quem não conhece muito sobre o assunto, essa data foi criada por John F. Kennedy que foi presidente dos Estados Unidos. Ele quis criar essa data para garantir os direitos dos consumidores, segurança, informação e até mesmo a liberdade de expressão, na época, isso foi discutido em vários e vários países, por isso essa data ficou tão famosa e acabou se tornando uma defesa dos consumidores.

Veja também: Começou! Fies está com inscrições abertas para quem quer fazer faculdade no Brasil

Já no Brasil, essa data é comemorada com promoções e descontos e que teve destaque no ano de 2014 pela Buscapé, que marcou essa data com parceria com mais de 500 empresas de e-commerce como por exemplo Americanas, Walmart, Centauro, Netshoes, entre outras, e partir disso muitas entraram na mesma pegada e nessa celebração.

É uma data ao qual o consumidor pode ter algumas vantagens, principalmente aqueles clientes fiéis de algumas lojas. São diversos comércios que aproveitam essa data para conseguir vender mais, com campanhas promocionais como leve mais e pague menos, cupons de descontos, entre outros.

Se realmente deseja comprar algo da sua lista mas não consegue, fique de olho no dia 15 de março porque pode ter muitas promoções e pelos estudos foi comprovado que realmente é uma data que empresas entram no clima da promoção e dar vantagens ao consumidor.

Veja também: Polícia Federal agirá contra quem recebeu benefício indevidamente; ação já começou