12.000 Vagas de emprego no Pente-Fino do Bolsa Família; entenda o que é isso

Todo mundo ficou sabendo do Pente-Fino que está acontecendo no maior programa social do Governo Federal que é o Bolsa Família. Como teve a reformulação do programa para cumprir uma das promessas que Lula fez durante sua campanha, ou seja, o pente-fino é para conseguir analisar individualmente cada caso para poder eliminar os cadastros irregulares.

Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, cerca de 12 mil pessoas serão contratadas para poder trabalhar nesse pente-fino neste ano.

Pente fino gerando empregos

12 mil pessoas serão contratadas nessa ação do pente-fino. Os selecionados vão precisar fazer uma busca ativa para que os cadastros do programa Bolsa Família sejam atualizados, que é de extrema importância. De acordo com o ministro, há mais de 2,5 milhões de pessoas cadastradas que estão com o cadastro irregular.

Wellington afirma que “12 mil pessoas no Brasil inteiro serão contratadas e receberão o treinamento para fazer essa atualização”. Todos os cadastrados que foram fraudados serão removidos, entretanto, o objetivo principal dessa ação é fazer com que as pessoas que ficaram na fila e que não puderem ser atendidas consigam receber o benefício.

Atual Bolsa Família

No dia 2 de março de 2023 aconteceu a tão sonhada reformulação do programa social Bolsa Família esperada pela equipe petista, o programa voltou oficialmente a se chamar Bolsa Família, que era Auxílio Brasil no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Por mais que teve algumas alterações, o programa continuou com o valor de R$ 600 por família, esse valor é fixo do programa. E para quem não soube de todas as novidades, o Bolsa Família terá pagamentos adicionais.

Confira sobre esses pagamentos adicionais:

R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos (limite de 2 crianças por família)

R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18 anos

R$ 50 adicionais para gestantes

Por mais que tenha esses adicionais, é importante destacar que o Governo não deseja que as famílias fiquem para sempre recebendo benefícios, esses pagamentos é uma oportunidade de crescimento e condições para mudar a situação da família, ao ponto de chegar um momento delas não precisarem mais da ajuda do governo e dar lugar para outra família que esteja passando por situação de vulnerabilidade social.

E para quem já faz parte do programa, é necessário seguir alguns requisitos, principalmente quem tem filhos, para poder continuar recebendo do programa, como frequência escola e a cardenta de vacinação, o governo irá acompanhar.

