Absorvente DE GRAÇA: governo lançou novo programa para as meninas

Nesta última quarta-feira (8), o governo lançou uma ótima notícia para as meninas, que tem um projeto que será de distribuição de absorventes gratuitos. O Ministério da Saúde compartilhou que será distribuído pelo SUS – Sistema Único de Saúde – para as pessoas que estão em situação de extrema pobreza.

Pelos dados, são mais de 8 milhões de mulheres que receberão o item de higiene. O presidente Lula (PT) já assinou o decreto para criação do Programa de Proteção e Promoção da Dignidade Menstrual no Dia Internacional da Mulher. E o investimento financeiro anual será de R$ 418 milhões.

Diante desses acontecimentos, o Ministério Público Federal fez questão de reforçar e solicitar na Justiça para o governo fazer a apresentação do plano de distribuição desses absorventes para o público.

Público que terá acesso aos absorventes

A distribuição gratuita desses absorventes vai seguir a mesma linha de cronograma para quem participa do programa social do Bolsa Família. É importante ressaltar que as estudantes de baixa renda que estejam matriculadas em escolas públicas, as mulheres que estão em situação de rua ou vulnerabilidade social extrema também têm direito de receber os absorventes.

Mulheres que estão presas ou até mesmo cumprindo medidas socioeducativas também poderão ganhar.

Antigo governo

No antigo governo, comandado por Jair Bolsonaro, o mesmo chegou a vetar essa distribuição de absorvente gratuito em 2021, por mais que a lei garantisse, e logo após passar pelo Senado Federal, Jair vetou o texto.

Porém no ano de 2022 no mês de março, o Congresso Nacional conseguiu derrubar esse veto do ex-presidente, então o mesmo decidiu regulamentar essa distribuição gratuita.

Após isso, foi quando o Ministério da Saúde fez o lançamento do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, ao qual foi compartilhado que iria atender cerca de 4 milhões de mulheres.

O presidente Lula criticou algumas ações que foram feitas na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o tema de políticas públicas para o sexo feminino, Lula afirma que o governo anterior cortou recursos essenciais para esse público e estimulou a violência contra as mulheres.

