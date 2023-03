Financiamento de faculdade pode ser boa alternativa à BOMBA no Sisu

Fazer graduação é um sonho de muitos brasileiros, mas infelizmente com alguns valores esse sonho se torna muito difícil, já que para ganhar uma bolsa de estudo 100% é muito concorrido, principalmente dentro de faculdades públicas e privadas têm um valor bem acima, onde muitos não conseguem pagar.

Se você já passou ou está passando por essa situação, tem a opção do Fies, que é um financiamento estudantil, ou seja, é um programa para realmente as pessoas que desejam estudar mas não tem dinheiro para pagar as mensalidades.

Financiamento estudantil

Basicamente, o financiamento estudantil é como uma forma de empréstimo, ou seja, a pessoa pega aquele dinheiro para pagar a faculdade, é feito um contrato na instituição financeira, onde é informado se vai ser pago o curso de forma integral ou parcial da graduação.

O que é importante todos saberem, é que a pessoa só começa a pagar esse empréstimo após a conclusão do curso, e não existe um padrão na forma de pagamento, tudo depende do banco e qual o programa de financiamento.

É bem parecido com o empréstimo normal no banco mesmo, mas antes de assinar qualquer contrato leia com atenção todas as formas de pagamento, como será feito, já que o valor é alto. Ou seja, o Fies é um tipo de financiamento público que surgiu para ajudar principalmente esse público de estudantes.

Como conseguir o Fies?

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), como dito acima, foi criado exclusivamente para os estudantes, e para fazer a contratação do programa é necessário que o estudante já tenha se matriculado na universidade para poder solicitar este crédito no banco.

Após o contrato, cabe depois ao estudante fazer o pagamento da forma correta como consta no contrato após a conclusão do curso. Lembrando que se ocorrer o atraso das parcelas, tem juros e correção.

Veja também: Moeda digital brasileira entra em fase de testes; dinheiro de papel já era?

Financiamento público x privado

Existe uma diferença entre essas duas modalidades ao qual é necessário conhecer, principalmente os estudantes que buscam fazer um financiamento.

O financiamento público tem um maior tempo para pagamento e juros, ou seja, com o programa do Fies o aluno tem como pagar em até 14 anos. Já o financiamento privado, os juros são bem mais altos e não precisa ter a obrigatoriedade de ter participado do Enem.

Veja também: Governo pode perdoar DÍVIDAS no consignado do Bolsa Família; entenda