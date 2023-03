Quanto tempo demora para o dinheiro esquecido cair na conta?

Valores a Receber começou a ser pago no dia 7 de março disponibilizado pelo Banco Central, com isso milhares de brasileiros se alegraram com a notícia e estão acessando o sistema para verificar se tem valores esquecidos em algum banco.

Segundo informações oficiais do Bacen, tem mais de R$ 6 bilhões esquecidos em instituições financeiras e nas cooperativas, por isso, muitas pessoas buscam saber pelo tema, porém não são todas que estão sabendo mexer na plataforma. O prazo para esse valor cair na conta da pessoa também virou dúvida.

Resgate do dinheiro esquecido no Valores a Receber

Se você tem interesse em fazer a consulta dos Valores a Receber pelo Banco Central, veja esses passos e faça dai mesmo:

Entre no site Sistema Valores a Receber e clique em “consulte se tem valores a receber”

Digite o CPF e a data de nascimento, se for pessoa física, e CNPJ e data de abertura da empresa, se for pessoa jurídica

caso exista algum valor, selecione “Acessar o SVR”

faça o login na sua conta do gov.br, mas se for pessoa física é necessário ser nível prata ou ouro

Escolha a opção “Meus Valores a Receber”

Leia e aprove o “Termo de Ciência”

Depois de ter feito esses passos, a pessoa pode decidir que vai receber o dinheiro pelo sistema que o próprio Banco Central oferece ou através da instituição onde o dinheiro está, esse pagamento também pode ser feito por pix.

Prazo dos valores a receber

No dia 7 de março, o Banco Central compartilhou que o prazo para o valor cair na conta da pessoa pode demorar até 12 dias úteis. Também foi emitido um alerta avisando que o Banco Central não vai solicitar confirmação de dados após ter feito o acesso dentro do Sistema Valores a Receber, somente os bancos, então é de extrema importância tomar cuidado para não cair em golpe.

Infelizmente com a internet, o golpe virtual está fácil de acontecer, os golpistas se aproveitam de alguns programas que envolvem dinheiro, se passa por funcionário e pega informações das pessoas, como os dados pessoais.

Por isso BC já fez um alerta, é importante ficar atento. Esses dinheiros dos valores esquecidos pode ser por diversos casos, alguma conta que foi fechada e ficou algum valor, juros indevidos, entre outros. É indicado fazer uma consulta, até porque se tiver algum dinheiro esquecido, quem não vai gostar, não é mesmo?

