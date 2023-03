Programa para quitação de dívidas já está montado; e agora?

A situação em relação ao pagamento de contas é bem crítica no Brasil há tempos, um estudo recente mostrou que o endividamento afeta quase 80% das famílias brasileiras. Além disso, a porcentagem de famílias que possuíam alguma conta em atraso era de 30,3% e desse total, 10,6% afirmaram que não teriam condições de pagar o débito. Por conta disso, o Governo Federal está articulando um programa para auxiliar essas pessoas, chamado de Desenrola, entenda como irá funcionar e quais serão os beneficiários.

Lula já deu sinal verde para a criação do programa

O atual ministro da fazenda, isto é, Fernando Haddad, afirmou que Lula havia dado o sinal verde para a criação do programa Desenrola, o programa visa renegociar as dívidas dos brasileiros. Além de auxiliar que os trabalhadores não fiquem endividados.

De acordo com Haddad, o principal critério para que os credores interessados entrem no programa, será o tamanho do desconto que eles estiverem dispostos a oferecer. Mas a própria empresa poderá reduzir o valor.

“A dívida é privada, é com um banco, com financeira, com concessionária. Mas, quanto maior o desconto, mais chances o credor vai ter de receber o débito”, salientou Fernando. “Os credores vão entrar no programa pelo tamanho do desconto que se propuserem a dar para aqueles que estão com o CPF negativado no Serasa ou empresas semelhantes”, terminou o raciocínio.

Veja também: Bolsa de R$ 300 para estudantes; veja como conseguir essa oportunidade

Quando o programa será lançado?

Embora já esteja bem desenhado, o Desenrola ainda não possui uma data certa para ser lançado. Haddad salientou que agora, o Governo primeiro irá desenvolver um sistema eletrônico, com a finalidade de reunir todas as informações necessárias para dar o pontapé inicial no projeto. E somente após essa etapa ‘mais técnica’ é que o programa estará disponível para todos.

Lula havia afirmado que não queria lançar o programa sem antes ter uma data de quando o sistema ficaria pronto. Vale lembrar que o programa é uma antiga promessa de Lula, que visa ajudar os brasileiros a saírem do vermelho.

Desde a época eleitoral, Lula havia falado que pensava em criar um programa que pudesse ajudar os brasileiros na negociação de suas dívidas, até que, agora, surgiu o Desenrola. O programa ajudará cerca de 36 milhões de brasileiros que possuem dívidas de até R$ 5 mil. A proposta inicial do Governo será efetuar acordo com descontos e parcelamento em até 60 meses para que possa viabilizar o pagamento das dívidas por todos os brasileiros.

Veja também: Desenrola Brasil: começa em março maior programa de QUITAÇÃO de dívidas do governo federal?