Começou! Fies está com inscrições abertas para quem quer fazer faculdade no Brasil

O sonho de muitos jovens é entrarem no Ensino Superior e agora, ele está bem mais perto de ser realizado, já que o governo federal possui vários programas que auxiliam na jornada e o que está valendo agora, é o Fies, que financia os estudos de jovens de baixa renda para que eles possam entrar no ensino superior, as inscrições começaram ontem, dia 07 e irão até o dia 10, entenda como funciona e aproveite essa grande chance de ingressar na universidade.

Qual o propósito do Fies?

O principal propósito do Fies é fazer com que estudantes de baixa renda, consigam ingressar no Ensino Superior, pagando o valor do curso apenas após o término dele, além disso, há um período de carência. A ideia é excelente, pois os jovens após a faculdade, já terão uma profissão, o que vai facilitar o pagamento das parcelas.

Para usar o Fies, é preciso que a renda mensal da família seja de até 3 salários mínimos por pessoa, além disso, o estudante precisa ter feito o Enem entre 2010 e 2022 e a média de suas notas não podem ser inferiores a 450, além disso, ele não pode ter tirado uma nota zero na redação. Lembrando que quem possui bolsa parcial pelo ProUni, pode usar o Fies para cobrir o valor.

Ou seja, o aluno pode ter conseguido uma bolsa de apenas 50% pelo ProUni e agora, que abriu as inscrições para o Fies, ele conseguiu o financiamento dos demais 50%. Isso é uma excelente alternativa, para aqueles que ainda não conseguem pagar as parcelas por conta dos valores exorbitantes.

Como realizar a inscrição no Fies?

Para que o estudante veja quais as vagas que estão disponíveis, ele precisa acessar o Portal Acesso Único, lá, é possível verificar todas as vagas disponíveis pela opção ‘Consultar oferta de vagas’. O filtro é bem preciso e dá para separar por estado, cidade, nome do curso e outras opções.

Confira o calendário do Fies 2023:

As inscrições irão ocorrer entre os dias 7 a 10 de março;

O resultado dos pré-selecionados irá ocorrer no dia 14 de março;

Complementação das inscrições dos pré-selecionados irá ocorrer entre os dias 15 a 17 de março;

A convocação da lista de espera ocorrerá do dia 21 de março a 18 de maio.

Vale lembrar que essa é apenas uma das inúmeras chances que os brasileiros têm para ingressar no Ensino Superior, portanto, aproveite-a, pode ser sua chance de mudar de vida.

