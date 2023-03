INSS suspende empréstimo consignado para este grupo de pessoas

No Brasil, uma das modalidades mais conhecidas de empréstimos é o empréstimo consignado, pois ele possui taxas de juros bem baixas, uma vez que o valor das parcelas é descontado diretamente na folha de pagamento. Mas em uma decisão recente, o Governo Federal decidiu que o INSS deveria suspender o empréstimo consignado para um certo grupo de pessoas, confira quem será prejudicado com a decisão em questão. Lembrando que os contratos que já foram celebrados não sofrerão impacto algum.

INSS suspenderá empréstimo consignados, entenda

O INSS publicou uma portaria onde ele decide que bancos e financeiras não poderão mais liberar empréstimo consignado para usuários do BPC. A decisão começou a valer desde que as novas regras foram impostas pelo Governo Federal. Vale lembrar que anteriormente, outro grupo de beneficiários também foram impedidos de fazer empréstimo consignado, a saber, os beneficiários do Bolsa Família, posteriormente, foram liberados novamente, mas com algumas regras.

Após todas as publicações, tanto do Governo quanto do INSS, a autarquia decidiu publicar uma nova portaria para ratificar a decisão em questão, todavia, ficou bem claro que as mudanças só possuem validade para novas solicitações, ou que solicitaram crédito anteriormente, irão continuar sob as mesmas regras do contrato inicial.

A possibilidade de realizar empréstimos usando o BPC foi liberada no ano passado, no mês de outubro, durante o segundo turno das eleições. Os beneficiários tinham a possibilidade de solicitar empréstimo em 12 bancos diferentes, os juros eram de 3,45% ao mês. Mas agora, não haverá mais a possibilidade em questão.

Veja também: Justiça “emite” ALERTA GERAL para aposentados e pensionistas do INSS

Como está o cenário de consignados no Brasil?

O cenário segue normal, a única mudança significativa é de fato em relação aos dois grupos citados, beneficiários do BPC e do Bolsa Família. Lembrando que os do Bolsa Família, ainda podem obter empréstimo, mas os valores ficaram bem menores, pois as regras mudaram.

Isto é, os juros, a margem e o prazo para pagar o empréstimo mudou. Os juros foram de 3,5% para 2,5% ao mês, já a margem disponível para empréstimo foi de 40% para apenas 5%, além do tempo, que agora é somente de 6 meses, anteriormente, o prazo era de dois anos.

Por conta disso, a Caixa Econômica Federal optou por não oferecer mais crédito para os beneficiários do Bolsa Família. Durante uma entrevista, a presidente do Banco salientou que não concorda em fazer empréstimo usando um benefício social. Pois isso pode acabar prejudicando bastante os beneficiários. Principalmente na regra anterior, que eles poderiam passar 2 anos devendo.

Veja também: Quais aposentados tem que PAGAR Imposto de Renda em 2023?