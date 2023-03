Polícia Federal agirá contra quem recebeu benefício indevidamente; ação já começou

Durante o ápice da pandemia, o governo criou o Auxílio Emergencial, para ajudar a amenizar todos os problemas econômicos causados pela Covid-19. Mas mesmo em um momento de calamidade pública, alguns criminosos aproveitaram para realizar golpes e agora, a Polícia Federal começou uma ação em 12 estados a fim de desarticular a quadrilha, que na época, movimentou vários milhões de reais de forma indevida, fraudando inúmeras contas do Auxílio Emergencial, entenda o que ocorreu

PF cumpriu mandado de busca e apreensão

No último dia 07, a PF começou uma operação em vários estados do país, a fim de cumprir 47 mandados de busca e apreensão, além de dois de prisão. A ação tem por finalidade, quebrar todo um esquema de fraudes no Auxílio Emergencial, que foi criado a fim de ajudar os trabalhadores informais durante o período pandêmico.

A investigação em si, teve início em agosto de 2020, após a Caixa observar algumas transações suspeitas. Após isso, ela encaminhou à PF informações acerca de 91 benefícios, que ao todo, dava cerca de R$ 55 mil que foram desviados para contas bancárias de outra cidade, a saber, Indaiatuba.

Nesse momento, as investigações começaram. Até que a PF conseguiu identificar que alguns dos criminosos estavam em Goiás e Rondônia. Ao todo, os fraudadores teriam recebido o valor referente a 360 contas do Auxílio Emergencial, mas isso é apenas o começo de muito dinheiro que eles conseguiram.

As investigações da PF revelam números assustadores

Segundo a PF, estima-se que, ao todo, o grupo tenha movimentado uma quantia próxima a R$ 50 milhões, ao fraudarem certa de 10 mil contas. Ao todo, 37 pessoas estão sob investigação da Polícia Federal. As apreensões do dia 07, foram autorizadas pela nona Vara Federal de Campinas.

Foi a vara em questão que expediu todos os mandados, isto é, de busca, apreensão e prisão. A operação foi bem grande, contando com 200 policiais, com um só propósito, desarticular todo o esquema de fraudes que os criminosos fizeram.

A Caixa também emitiu uma nota, informando que estava colaborando com as autoridades desde o início. Além de sempre adotar medidas para prevenir e combater todas as fraudes. Além de que as fraudes acabaram prejudicando bastante pessoas, pois estavam precisando do benefício mas o valor não chegou até elas.

Esses fatos são bem tristes, pois durante o período da pandemia, foi um dos momentos que mais teve notícias de golpes em vários locais do Brasil e do mundo. Infelizmente, em vez de ajudar as pessoas que estavam se sentindo fragilizadas, os criminosos faziam era prejudicá-las.

