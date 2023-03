Dia da Mulher: governo anuncia 25 ações para ELAS no Brasil inteiro

Hoje, 08 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher, data essa bastante importante em prol de várias lutas inerentes às mulheres em todos os setores do Brasil e do Mundo. Nesse dia, várias homenagens são prestadas para elas, além disso, hoje também haverá um anúncio do Governo Federal onde irá liberar várias ações com medidas que irão ajudar todas as mulheres brasileiras. O anúncio irá ocorrer em uma cerimônia no Palácio do Planalto, quem irá conduzir o evento será Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, o presidente Lula também estará presente, entenda o que representa o momento.

Um pacote de medidas será anunciado

Ao todo, são esperadas 25 ações que irão beneficiar as mulheres do Brasil. Por exemplo, a criação do Dia Nacional Marielle Franco, fazendo menção à vereadora do Rio de Janeiro que no ano de 2018, teve sua vida ceifada juntamente com a do seu motorista, Anderson Gomes.

Outras medidas também irão entrar em vigor, como o projeto que irá construir várias Casas da Mulher Brasileira. Outro projeto que será lançado, será o Dignidade Menstrual, que visa ajudar as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social. E uma das medidas mais esperadas, é a doação de 270 viaturas para que as patrulhas referentes à Maria da Penha venham ser intensificadas.

Por fim, também deve haver o lançamento de dois editais, o primeiro terá o seu valor total de R$ 4 milhões e o foco será os projetos das cidades que atuam em prol da prevenção à violência e criminalidade contra as mulheres. Já o segundo, tem o valor de R$ 1,5 milhão e o objetivo é financiar projetos que estão voltados para a promoção de trabalho, renda e participação da mulher na sociedade.

Por que é comemorado o dia da mulher no dia 8 de março?

Não sabe-se ao certo a origem do dia, mas é fato que há bastante tempo havia a vontade de encontrar um dia em específica para celebrar a lusta feminista. Segundo historiadores, o dia surgiu no século 19, outros acreditam que ocorreu durante a revolução russa, são várias teorias, mas o importante é que atualmente o dia é lembrado e comemorado.

De todas as teorias, a mais aceita é a que conta que o dia nasceu após a conferência em prol de direitos igualitários, em 1910, mas a consolidação do dia só ocorreu de fato após um incêndio na fábrica Triangle Shirtwaist Company.

O fato ocorreu em Nova York, em 1911. Vale lembrar que dois anos antes do ocorrido, as mulheres locais que trabalhavam na fábrica, já haviam feito uma greve, a fim de reivindicar melhores condições de trabalho, além da possibilidade de poder votar. E infelizmente, no dia 25 de março, a fábrica acabou pegando fogo e dos 600 funcionários, 146 entraram em óbito, sendo que 23 eram homens e 129 mulheres.

