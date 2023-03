Quer comprar casa própria? Veja o segredo do FGTS que ninguém te contou

Boa notícia! Agora é possível usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para realizar o sonho da casa própria. Não é de hoje que os brasileiros desejam como um das principais meta de vida: conquistar este sonho. É possível sacar o FGTS de inúmeras maneiras, visto que o seu principal objetivo é amparar o trabalhador após uma demissão sem justa causa. Entrementes, também é possível usá-lo na realização de sonhos! Veja abaixo como funciona e quem tem direito.

FGTS na compra do imóvel

Muitos brasileiros usam o valor acumulado no FGTS para viverem uma aposentadoria calma, outros para quitar dívidas e há aqueles que preferem investirem na casa própria. Existem algumas regras que devem ser colocadas em prática para que haja o pleno funcionamento da modalidade.

Portanto, a compra do imóvel usando o FGTS é através do financiamento. Cujo o dinheiro poderá servir para financiar o imóvel ou comprá-lo, entretanto, é necessário que o mesmo não tenha valor superior a 1,5 milhão.

O trabalhador que desejar realizar a compra precisa trabalhar de carteira assinada por no mínimo três anos – lembrando que não necessariamente precisam ser seguidos. Lembrando que ele não pode ter outro financiamento em seu nome ou imóvel na cidade cujo o novo imóvel será comprado.

O saldo fica bloqueado até que a dívida seja paga. Visto que o saldo ficará vazio a priori, que pode ser usado como entrada. Os saldos posteriores, ao somar 12 meses – podem ser usados para amortizar as parcelas do financiamento. Lembrando que a modalidade adere apenas a imóveis residenciais – não será possível adquirir terrenos ou pontos de comércio.

Como sacar o FGTS para comprar o imóvel?

Nem todos os bancos aceitam. É recomendado que a compra seja feita pela Caixa Econômica Federal. Visto que o FGTS fica bloqueado até que haja de fato uma liberação mediante os critérios estipulados. Por exemplo, alguns trabalhadores têm parte do FGTS liberado no mês do seu aniversário.

Desse modo, logo após a assinatura do contrato de financiamento – o saque imobiliário do FGTS é acionado e assim o dinheiro é liberado para a realização da compra ou entrada do imóvel.

Portanto, o cliente deverá informar ao gerente o valor total que deverá ser usado na compra do imóvel e assim, o processo irá seguir normalmente.

Há planos do Governo Federal em liberar o FGTS Futuro. Com ele, é possível usar o saldo do FGTS e as parcelas futuras como parte do dinheiro de entrada do imóvel. Lembrando que nestas modalidades que usam o saldo do FGTS com garantia, embora os juros sejam menores – o saldo fica bloqueado até que haja o débito total da dívida.

Com isso – em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador não irá ter recursos disponíveis oriundos do FGTS, apenas os demais benefícios.