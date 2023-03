Governo pode perdoar DÍVIDAS no consignado do Bolsa Família; entenda

Nesta última segunda-feira (6) ficou de ser aprovado o novo programa do governo que se chama Desenrola, para quem não lembra, esse programa é uma campanha do presidente Lula (PT), ou seja, o Desenrola é para fazer renegociação de dívidas com as famílias que contrataram o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, que na época era chamado assim.

Lembrando que o banco da Caixa Econômica Federal suspendeu o consignado do Bolsa Família já alguns dias, lembrando que essa modalidade já estava passando por uma revisão desde o mês de janeiro deste ano, e depois da análise a Caixa decidiu não oferecer mais esse crédito para seus clientes.

Programa Desenrola

O programa Desenrola tem como objetivo fazer a renegociação de dívidas por parte do governo, ou seja, o governo deseja ajudar as famílias que entraram em endividamento devido a contratação do crédito consignado do Auxílio Brasil (que agora é oficialmente chamado Bolsa Família) e que, infelizmente, não consegue quitar. E nesta última segunda-feira ficou do presidente Lula já tirar esse projeto do papel.

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) foi um dos responsáveis que desenvolveu esse programa, e segundo o mesmo o programa já está pronto e só precisa da confirmação do presidente, ou seja, da assinatura de Lula para ter o aval para já ser liberado o programa.

É importante ressaltar que essa renegociação de dívidas é para valores de até R$ 5 mil e também para famílias que têm renda de até dois salários mínimos, um ponto interessante é que acontecerá por leilões com empresas, ou seja, a empresa que oferta os melhores descontos vai entrar no programa.

Somente depois que esses beneficiários poderão entrar através de um aplicativo, se no caso as dívidas forem negociadas pelo leilão, se caso for, no aplicativo vai aparecer opções e formas de pagamento em até 60 vezes.

Famílias com dívidas

A empresa Serasa divulgou dados oficiais que mostram que mais de 70 milhões de famílias estão com endividamento, esse número cresceu rapidamente durante a pandemia, e na época com o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, muitas famílias contrataram, mas agora não conseguem efetuar o pagamento.

Ou seja, se você é um desses e deseja renegociar sua dívida, agora é somente aguardar o programa Desenrola para ter várias chances de quitar sua dívida, mas é importante destacar que esse programa ainda vai demorar um pouco, pois depende da aprovação e logo depois tirar o plano do papel.

