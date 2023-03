“Preciso me inscrever novamente para receber o Bolsa Família?” Veja a resposta

Não é de hoje que os brasileiros sabem que o Auxílio Brasil chegou ao fim. Dando lugar novamente ao Bolsa Família. Entretanto, algumas famílias irão ter que se inscrever novamente no programa. Com a reformulação, ocorreu um pente-fino e vários cadastros foram suspensos. Veja como fica a situação e se é necessário se inscrever novamente no Bolsa Família.

É preciso de um novo cadastro no Bolsa Família?

Neste ano de 2023 os beneficiários do Auxílio Brasil serão migrados automaticamente para o Bolsa Família. Desse modo, não é necessário realizar uma nova inscrição no Bolsa Família. No dia 20 de março os repasses deste mês irão começar – com isso, basta aguardar o cronograma e os repasses serão depositados na conta bancária.

Entretanto, algumas pessoas terão que se inscrever novamente no Bolsa Família. Isto é, aquelas que tiveram o cadastro bloqueado ou suspenso por irregularidade nas informações do Cadastro Único ou suspeita de fraudes.

A primeiro momento, está acontecendo um pente fino nos cadastros. Alguns beneficiários estão recebendo SMS do Governo Federal informando acerca do desligamento do programa. Ou seja, é importante checar o aplicativo bancário e caixa de mensagem.

Com isso, muitos brasileiros acabaram perdendo o direito ao Bolsa Família. Então, eles precisarão realizar um novo cadastro a fim de participar novamente do programa. Lembrando que pra isso é necessário corrigir os dados incongruentes.

Novos cadastros serão aceitos?

Sim! Novos cadastros serão aceitos no Programa. Lembrando que é necessário estar sob pobreza ou extrema pobreza para ter direito ao benefício. Os demais casos não possuem direito e caso seja constatado irregularidades o benefício será suspenso.

Novidades são anunciadas

Muitas novidades envolvendo o Bolsa Família foram anunciadas. Bem como a possibilidade dos beneficiários conseguirem um trabalho de carteira assinada e mesmo assim ficarem em ‘modo de espera’ no programa podendo voltar a qualquer momento.

Além disso, agora as famílias que têm crianças entre zero e seis anos irão receber adicional de R$ 150. Com limite de duas crianças por família. Podendo elevar o benefício aos R$ 900.

Bem como os jovens entre 7 e 18 anos terão adicional de R$ 50. Vários são os projetos implantados. Lembrando que neste mês de março mais de 700 mil novos cadastros serão analisados e aceitos.

Em contrapartida, devido o pente-fino, mais de 1 milhão de cadastros foram bloqueados. Desse modo, neste mês de março os repasses serão realizados até o dia 31. Lembrando que alguns beneficiários irão receber antecipadamente.

Isto é, aqueles residentes de áreas atingidas pelas enchentes do litoral paulista ou estiagem do Sul.