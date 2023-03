Moeda digital brasileira entra em fase de testes; dinheiro de papel já era?

Desde os primórdios as moedas de trocas vendo sendo atualizadas. Espera-se que haja uma nova atualização e dessa vez para o ambiente digital. O Real brasileiro irá ganhar brevemente uma versão digital – transformando-se em Real Digital! Funcionará como uma criptomoeda oficial do Banco Central e a primeiro momento encontra-se em testes, mas já garante muitas novidades!

Uma espécie de Pix atualizado?

Basicamente. Fábio Araújo – coordenador responsável pelo projeto, explicou que o token é uma espécie de Pix para empresas. Que irá possibilitar a transação em escalas maiores, permitindo transferência de valores elevados – podendo citar até mesmo de instituições financeiras e grandes empresas.

Segundo seu ponto de vista, o Pix atende apenas o varejo. Desse modo, apenas os pequenos empreendedores e Pessoas Físicas se beneficiam com a ferramenta. Entretanto, as grandes empresas ainda carecem de uma fonte segura de transações.

Portanto, o Real Digital será uma maneira de atender também o varejo. Com isso, o projeto pretende tokenizar os ativos do mundo real (não criptoativos). Ainda não foi dado nenhuma informação acerca das taxas, tributos, etc.

Entretanto, brevemente alguns correntistas já irão ter acesso a nova moeda. Logo que ela for disponibilizada para testes públicos – os correntistas já poderão realizar os chamados depósitos tokenizados.

A grosso modo, trata-se de uma maneira moderna de não somente representar bens físicos no mundo virtual, como realizar suas respectivas transações. Tornando-as mais seguras e práticas.

O Pix vai acabar?

Não! Essa modalidade de pagamentos é voltada para empresas e grandes transações. Lembrando que o Pix é voltado para o público comum. A fim de realizar os devidos repasses sem quaisquer custos e tributos. Muita coisa nova deve vir futuramente envolvendo tecnologia e dinheiro real.

Testes começam e ambientes são testados

A primeiro momento o projeto ainda está saindo do papel. Ou seja, há uma ideia que está sendo colocada em prática. Entretanto, ainda precisa de testes e ajustes na plataforma de transações.

Visto que é necessário a criação de uma plataforma que realize o registro de vários ativos diferentes – a fim de posteriormente vir a ocorrer suas respectivas negociações. O novo sistema monetário estará apto para testes em breve.

A plataforma que será usada para hospedar o sistema é o Hyperleadger Besu. Trata-se de um Open source. Com isso, não haverá custos com licenças adicionais.

Com isso, haverá um ambiente totalmente controlado e com as devidas privacidades. A fim de que haja total segurança em todas asa transações. O Banco Central espera que os pagamentos sejam feitos fora dos aplicativos bancários.