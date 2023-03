Dinheiro esquecido pode ser SACADO; veja como consultar os valores

Boa notícia! Já é possível consultar e sacar os valores esquecidos. O Banco Central liberou novamente as consultas e saques dos dinheiros esquecidos em instituições bancárias. Na estreia da plataforma usuários enfrentaram longas filas – há relatos de internautas que passaram mais de 1 hora esperando em filas virtuais com mais de meio milhão de usuários. Veja como consultar, sacar e dicas para entrar na plataforma.

Banco Central libera consulta de dinheiro esquecido em bancos

Não é de hoje que os brasileiros estão esperando por este grande dia. Sabe-se que há algum tempo o BC já havia anunciado acerca da possibilidade de saque das quantias esquecidas. Com isso, após um curto período a plataforma acabou sendo suspensa para manutenção.

Após meses, o BC liberou novamente. Dessa vez com mais agilidade e tecnologia. Podendo consultar valores de pessoas falecidas, contas casal, etc. Entretanto, ainda enfrenta um grande problema: as longas filas.

Devido ser uma ‘novidade’ milhares de pessoas estão entrando no sistema simultaneamente – com isso, o sistema fica congestionado e ocasiona uma grande demora e espera. Entretanto, a partir deste dia 10 de março, espera-se que a espera e filas sejam menores e comecem a diminuírem.

Ademais, já é possível realizar as consultas e saques. É recomendado que os usuários entrem na plataforma após às 22h, visto que é o momento que possui menos pessoas ativas. Desse modo, é possível entrar com mais velocidade na plataforma.

Portanto, é necessário ter em mãos o CPF do titular e data de nascimento. E então, seguir os demais passos e ir para a plataforma acessar as ferramentas disponíveis.

Consultar dinheiro esquecido e saques

Portanto, para realizar a consulta do dinheiro esquecido e posteriormente sacá-lo é bem simples. Pode ser feito através do dispositivo celular ou computador. Lembrando que nem todas as instituições oferecem o Pix disponível. Visto que embora elas ofereçam, mas não aceitam TED/DOC. Como é o caso do Nubank.

Em outros casos, o banco não possui termo de adesão assinado com o BC. Com isso, não é possível realizar os saques. Deste modo, é necessário entrar em contato com as instituições a fim de resgatar as quantias esquecidas.

Entre no site valoresareceber.bcb.gov.br ;

; Digite o CPF e data de nascimento.

Caso haja valores a receber, aparecerá uma guia para ir sacar os valores – um botão verde. O mesmo deverá ser clicado e então o usuário deverá seguir os próximos passos.

Faça login na conta do Governo(é necessário ser nível prata ou ouro);

Aceite o termo de responsabilidade, clique nos valores a receber, escolha a chave Pix e solicite o saque.

Pronto! É necessário informar os dados de contato e assim aguardar os 12 dias úteis para receber os valores. Caso o banco não tenha contrato ou aceite as modalidades de pagamento, o banco deverá ser contatado.

Chegando deverá informar o motivo da visita, isto é, acerca dos valores a receber e então informar acerca dos valores a receber e comprovantes.