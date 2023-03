Presente da Caixa para TODOS os que estão na lista do governo para o Bolsa Família

Desde que teve seu retorno anunciado, o Bolsa Família tem criado grandes expectativas nas famílias beneficiárias de todo o país!

E, de fato, tanta expectativa possui embasamento, uma vez que Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) prometeu que o repasse mínimo de R$ 600 não só seria mantido, como também seria complementado com um valor extra significativo, para auxiliar ainda mais os beneficiários que vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Vale salientar, ainda, que este, que é o principal programa de repasse de renda do Partido dos Trabalhadores, foi substituído pelo Auxílio Brasil durante a presença de Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL) na presidência da República.

E, agora, o Bolsa Família está de volta, junto ao presente da Caixa Econômica Federal para os beneficiários.

Presente que os inscritos no Bolsa Família irão receber da Caixa

O Bolsa Família sempre esteve ligado diretamente à Caixa Econômica Federal, instituição por meio da qual faz os repasses. Logo, não é exagero afirmar que a própria Caixa irá oferecer um presente para os beneficiários.

Trata-se, porém, de algo ao qual somente algumas famílias terão acesso:

O presente é um repasse de R$ 150, a ser pago caso o núcleo familiar seja composto por uma criança que tenha a idade máxima de 6 anos.

Nesse caso, a família beneficiária receberá os R$ 600, que compõem o valor base, mais o valor adicional.

Lembrando que os dois repasses começarão a ser feitos no próximo dia 20 de março, segunda-feira, e serão finalizados no último dia do mês. A ordem de pagamento, por sua vez, seguirá respeitando o número final do Número de Inscrição Social (NIS), conforme calendário abaixo:

Pagamento em 20 de março: NIS de final 1;

Pagamento em 21 de março: NIS de final 2;

Pagamento em 22 de março: NIS de final 3;

Pagamento em 23 de março: NIS de final 4;

Pagamento em 24 de março: NIS de final 5;

Pagamento em 27 de março: NIS de final 6;

Pagamento em 28 de março: NIS de final 7;

Pagamento em 29 de março: NIS de final 8;

Pagamento em 30 de março: NIS de final 9;

Pagamento em 31 de março: NIS de final 0.

Por quais canais o benefício pode ser resgatado

Por fim, vale reforçar que esse presente da Caixa, relacionado ao Bolsa Família, será pago exatamente no dia do recebimento do benefício propriamente dito.

O Caixa Tem é o canal oficial para recebimento. Porém, principalmente caso não tenha acesso ao aplicativo ou tenha dificuldade em utilizá-lo, o beneficiário poderá recorrer a outros canais, tendo em mãos o cartão oficial do programa, mesmo que seja uma versão antiga.

É possível recorrer às próprias agências da Caixa Econômica Federal, por exemplo, ou se dirigir a uma Casa Lotérica para solicitar o saque.

