Taxa por PIX: veja quando você pode ser cobrado pela transação

Não é de hoje que o Pix faz parte da vida dos brasileiros. Revolucionou as transações bancárias e cobrando zero de taxas! Entretanto, existe algo que poucos não sabem: o Pix pode ser taxado. Isto é, o Banco Central permite que as instituições financeiras cobrem pelas transações via Pix, e não estipulam limites. Desse modo, cada instituição pode oferecer suas ofertas a fim de atrair cada vez mais clientes. Veja abaixo todos os detalhes e quanto você pode ter que pagar pelo Pix.

Pix pode ser taxado?

Sim! Mas é válido lembrar que o Pix é totalmente gratuito na maior parte dos casos. Visto que existem algumas exceções. Desse modo, os clientes podem arcar com alguns custos acerca do Pix dependendo da sua instituição bancária.

Lembrando que só é permitido a cobrança caso o cliente use canal de atendimento via telefone ou presencial – e receba mais de 30 transações Pix por mês, recebendo através de um QR Code dinâmico.

Portanto, as empresas podem acabar sendo taxadas caso o BC compreenda a situação como de negócios. Visto que várias transações do tipo já pode compreender como um negócio sob situação de negócios. Embora possa haver essa taxa, o BC não estipula qualquer valor base ou máximo.

Entretanto, a fim de aliviar os corações. O Pix não será taxado para usuários comuns. Por mais que a instituição cobre pela transferência Pix, apenas pessoas que usam isso como ‘empresa’ irão necessitar pagar taxas mediante as transações Pix.

Visto que não são taxas enormes, mas sim, simbólicas e equivalentes aos valores pagos. Veja como funciona em algumas instituições – lembrando que há casos que exceto os EIs e MEIs não serão cobrados em Contas Jurídicas.

Entenda como funciona a taxação do Pix em alguns bancos

É importante entrar em contato com a instituição financeira acerca dos valores cobrados. Visto que em alguns casos são cobrados taxas fixas e em outros porcentagens acerca dos valores enviados e recebidos.

Desse modo, é importante verificar o banco que possui as melhores taxas. Alguns clientes acabam sendo taxados e não sabem o motivo: mas a partir do momento que o usuário se enquadra como uma empresa – valores podem ser cobrados.

Por exemplo, o Banco do Brasil cobra para envio de Pix 0,99% sobre o valor transferido. Sendo o valor máximo a ser cobrado de R$ 10. Já no caso de recebimento, cobra a mesma taxa mas com o valor máximo de R$ 140.

A primeiro momento, a Caixa Econômica Federal é um dos únicos bancos que não cobram taxas. O Itaú cobra 1,45% sobre valores enviados. Desde 2020 – quando as taxas foram estipuladas, não ocorreu nenhuma alteração vigente.

Portanto, é recomendado que seja escolhido bancos privados e digitais. Eles por enquanto são os que não cobram taxas e se cobra, possuem valores bem acessíveis para todos.