Governo tem novo programa em vista para jovens e adultos: Aprender e Empreender

O Governo Federal está constantemente criando iniciativas que têm como objetivo auxiliar a população de baixa renda em diversos aspectos. E uma dessas iniciativas, que foi anunciada no último dia 03 (segunda-feira), e o programa Aprender e Empreender.

Trata-se de algo realmente único, e que irá não só capacitar um grupo específico de pessoas como, também, irá auxiliar o Brasil como um todo, no que diz respeito a ter mais mão de obra capacidade e, também, cada vez mais indivíduos empreendendo.

Na leitura a seguir estão todos os detalhes sobre esse programa especial, como as pessoas às quais ele é direcionado e como ele surgiu.

Do que se trata o programa Aprender e Empreender, e quem terá direito a ele

Como seu próprio nome dá a entender, o programa Aprender e Empreender, que foi apresentado no dia 03 de março, tem o foco de orientar seus participantes em direção ao aprendizado e ao empreendedorismo.

Mas, engana-se quem acredita que se trata de qualquer aprendizado:

O objetivo é ensinar e capacitar o cidadão, a fim de que ele tenha maiores chances de entrar no mercado de trabalho e de obter destaque no mesmo.

Essa iniciativa é totalmente voltada para indivíduos que tenham a partir de 16 anos de idade. Porém, para participarem do Aprender e Empreender, é imprescindível que tais indivíduos sejam considerados de baixa renda.

Ou seja: eles precisam estar devidamente inscritos no programa Bolsa Família e, ainda, comprovarem ter renda de até meio salário mínimo vigente.

Desta forma, assim que forem cidadãos maiores de idade, terão maiores oportunidades dentro do mercado de trabalho e, ainda, terão todos os conhecimentos necessários para começar a empreender, caso desejem. E o mesmo, claro, é válido para quem já tem 18 anos e quer ser um participante do Aprender e Empreender.

Para Luiz Carlos Everton, que atua como secretário no MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), esse programa inovador pode até mesmo ser considerado como uma espécie de porta de saída em relação ao Bolsa Família, por conta dos benefícios socioeconômicos que oferecerá ao cidadão.

Lembrando que, para os participantes que quiserem se tornar empreendedores, haverá ainda mais incentivo do Governo Federal, por meio de uma trilha de emancipação.

Do que se trata o Fórum de Inclusão Socioeconômica

O anúncio do programa Aprender e Empreender foi feito no Fórum de Inclusão Socioeconômica, mais especificamente no momento de abertura do evento, no dia 06 de março.

Tendo seu encerramento ocorrido no dia seguinte (07 de março, terça-feira), este Fórum tem como intuito propor iniciativas que gerem maior inclusão do cidadão na sociedade, pelo ponto de vista econômico.

São diversas palestras e oficinas, por exemplo, focadas em empreendedorismo, qualificação de mão de obra e outros temas pertinentes à criação de uma política socioeconômica que gere bons resultados.

