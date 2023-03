Como tirar o extrato do INSS pelo celular? Veja o guia completo

Neste ano de 2023, os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) devem fazer a declaração do Imposto de Renda e também é necessário apresentar o extrato do benefício, e para quem quiser já pode ir pegando esse documento com antecedência.

É bem simples o processo e dá para ser feito pelo celular, dia 15 agora começa a abertura do prazo para a declaração do Imposto de Renda, lembrando que é sobre os rendimentos do ano passado, ou seja, 2022. Inicia dia 15 de março e termina em 31 de maio.

Se acontecer de não declarar o Imposto de Renda dentro do prazo, a Receita Federal aplica multa de 20% do valor da declaração do consumidor, em casos de informações incorretas, e deixar de informar algum rendimento também tem consequências, por isso deve se atentar na hora de enviar, o erro pode ocasionar a suspensão do CPF.

Extrato do INSS pelo celular, tem como?

A tecnologia hoje em dia facilita bastante a vida do brasiliero, então não é mais necessário os aposentados e pensionistas do INSS irem presencialmente até uma agência para acessar os documentos e pedir informações, agora pode fazer pelo celular sem precisar sair de casa.

Veja também: Revisão da Vida Toda INSS: tem calendário atualizado; veja só

Basta fazer o download do aplicativo Meu INSS, que está disponível no Play Store para Android e iOS (iPhone), e faça esses passos:

1 passo – Entre no aplicativo Meu INSS e clique em “Entrar com Gov.br”

2 passo – Digite o CPF e depois clique em “Continuar”, coloque a senha e depois em “Entrar”

3 passo – Assim que entrar na página clique em “Extrato do Imposto de Renda”

4 passo – Selecionar o calendário de 2022

5 passo – Clique no número do benefício e depois abra o documento

6 passo – Destaque esses itens “3 – Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte”, ou o “4 – Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.

7 passo – Por fim, salva em PDF

Já para conseguir o extrato do INSS pelo Extrato Imposto de Renda, segue esses passos:

Entre na plataforma do Gov.br e faça o seu acesso

Digite o número do benefício, depois a data de nascimento, o nome e o número do CPF

Depois clique em “Não sou um robô”

Depois clique em “Consultar”

Depois disso, olha o extrato e clique em imprimir.

Veja também: Quando o MEI precisa declarar o Imposto de Renda? Entenda o assunto