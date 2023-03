Justiça “emite” ALERTA GERAL para aposentados e pensionistas do INSS

Se você faz parte dos grupos dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fique esperto pois a justiça liberou um novo lote de atrasados, e com isso alguns aposentados podem chegar a receber valores de R$ 80 mil, porém o alerta é para esse público tomar cuidado com golpes com pessoas que podem fingir em ser funcionário deste órgão para aplicar golpe.

Infelizmente, muitos bandidos se aproveitam das pessoas dessa idade que não tem muito conhecimento com a tecnologia ou com esses assuntos e se aproveitam da situação.

Atrasados do INSS

Foi compartilhado a notícia que neste mês de março cerca de 50 mil aposentados e pensionistas do INSS vão receber valores na conta referente a atrasados, e como citado acima, alguns podem chegar a receber até R$ 80 mil. A Justiça liberou um total de R$ 1.188.772.000,41 bilhão pelo CJF (Conselho da Justiça Federal) para os TRFs (Tribunais Regionais Federais) para fazer o pagamento de Requisições de Pequeno Valor no mês de fevereiro deste ano de 2023.

Ou seja, esse dinheiro será encaminhado para 86 processos e 108 mil beneficiários. E dentro desses processos, 50 mil são dos segurados do INSS, é importante destacar que os herdeiros de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social também têm o direito dos atrasados, no entanto precisam de um advogado para verificar esses atrasos que não tinham sido sacados.

Valor dos atrasados

Esses valores, podem chegar a R$ 80 mil, porém todos tem que saber que as RPVs são limitadas a 60 salários mínimos, então a lista de beneficiários vai incluir pessoas que estão esperando esses pagamentos de revisões de aposentadorias, pensões, auxílio-doença e também outros benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social.

Esses valores serão repassados em contas individuais que serão abertas pela própria Justiça nos bancos responsáveis como Caixa Econômica Federal e também o Banco do Brasil.

Se caso deseja saber se você está na lista dos beneficiários que vai receber os atrasados, entre no site do Tribunal Regional Federal da região onde mora e pesquise através do número do processo original ou pelo número do RPV.

Se não conseguir acessar para fazer essa consulta, fale com um advogado para te ajudar nesse processo ou com a vara que o processo está tramitando, é de suma importância saber que todos os repasses financeiros são feitos e de responsabilidade do TRFs.

