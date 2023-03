Concurso dos Correios 2023: edital deve contemplar 7 cargos diferentes

O concurso dos Correios costuma ser um dos mais aguardados por concurseiros de todo o país. Afinal, não é todo dia que se tem a possibilidade de trabalhar em uma das empresas mais prestigiadas do país, ocupando um bom cargo e recebendo ótimos benefícios.

E a boa notícia é que, ao que tudo indica, em 2023 haverá um concurso desse tipo, de modo a preencher milhares de vagas e contemplar candidatos que tenham se formado tanto no Ensino Médio quanto no Ensino Superior.

Todos os detalhes a respeito desse assunto que tanto desperta o interesse dos brasileiros são explicados a seguir.

Os cargos que serão contemplados no concurso do Correios em 2023

Ao todo, o concurso dos Correios, cuja possibilidade de realização foi anunciada em janeiro deste ano, visa preencher aproximadamente 5 mil vagas.

Tais vagas, por sua vez, estarão distribuídas em 7 cargos diferentes, sendo alguns deles voltados para quem possui Ensino Médio e outros voltados para quem possui Ensino Superior, sendo que ambas as escolaridades devem estar completas.

Os 7 cargos são:

1. Atendente Comercial

Trata-se do profissional que faz o atendimento ao público dentro das unidades dos Correios. O cargo é para Ensino Médio.

2. Carteiro

É o profissional que distribui as encomendas e as correspondências. Também é um cargo para formados no Ensino Médio.

3. Operador de Triagem e Transbordo

É a pessoa que atua no centro de distribuição, fazendo a classificação e a separação dos itens. Formando no Ensino Médio podem concorrer.

4. Analista de Correios

O profissional desse cargo cuida da administração e da gestão dos Correios. É preciso ter Ensino Superior para concorrer.

5. Especialista em Correios

Terá que atuar no planejamento e coordenação relacionados à sua área de atuação. Trata-se de um cargo que exige Ensino Superior.

6. Médico do Trabalho

Também de nível superior, é o cargo cujo profissional atua nas atividades ligadas à saúde do trabalhador dos Correios.

7. Enfermagem do Trabalho

Também atua cuidando da saúde do trabalhador, além de prestar assistência relacionada à enfermagem. O cargo exige Ensino Superior.

Vale lembrar que, além de conhecimento em matérias como Português e Matemática, o processo seletivo do concurso dos Correios também poderá exigir conhecimentos técnicos, além da criação de redação.

Interessados devem ficar atentos às novas informações

Embora já tenha seus cargos definidos, o concurso dos Correios não tem, ainda, uma data precisa para acontecer.

A abertura das milhares de vagas citadas anteriormente, porém, de fato já é uma certeza, conforme anunciado por José Rivaldo da Silva, atual secretário-geral da Findect.

Tal confirmação foi recebida, por ele, em uma reunião com a Diretoria Executiva dos Correios, que aconteceu em Brasília e levou em consideração, como pauta, todas as reivindicações feitas pelas pessoas que trabalham atualmente na empresa.

Para de fato acontecer, o concurso dos Correios precisa ser aprovado por Fabiano Silva dos Santos, presidente da empresa.

Mas, acredita-se que até o final de 2023 as provas sejam realizadas.

