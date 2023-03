Como funciona a compra pelo cartão de crédito no WhatsApp

Boa notícia! Espera-se que daqui há alguns meses seja possível realizar pagamentos pelo WhatsApp usando o cartão de crédito! Seja uma compra ou transferência de dinheiro – será possível usar a função crédito como modalidade de pagamento. Lembrando que desde 2021 já era possível realizar pagamentos pelo WhatsApp – mas com limitações: sendo possível usar apenas cartões de débito ou pré-pagos.

WhatsApp anuncia novidades para 2023

Das novidades anunciadas pelo WhatsApp para este ano de 2023 encontra-se a possibilidade de realizar pagamentos entre Pessoas Físicas e Jurídicas usando o cartão de crédito. Visto que a novidade ainda não foi implementada no aplicativo.

Lembrando que o Banco Central (BC) liberou a ferramenta neste último dia 2 de março – portanto, daqui há algum tempo que a mesma estará disponível para o seu pleno uso através da rede social.

Com essa inclusão, muitas empresas e usuários serão beneficiados. Visto que várias empresas usam o WhatsApp como base para as suas vendas – tornando-se mais uma modalidade de pagamentos.

Agilidade e segurança são os pilares deste recurso. Cartões de crédito deverão ser cadastrados para que seja possível a realização dos pagamentos. Espera-se que em no mínimo dois meses a novidade esteja oficializada: segundo o BC, é necessário informar acerca das mudanças aos parceiros do aplicativo com no mínimo 30 dias de antecedência.

Leia mais: VOCÊ AGUENTA? Saiba quem te bloqueou no WhatsApp com este truque

Como usar o WhatsApp Pay?

Portanto, logo que a ferramenta foi liberada no WhatsApp Pay os usuários com idade superior a 18 anos já podem usar. Lembrando que é necessário ter uma conta real cadastrada – seja de débito, crédito ou pré-paga. As transferências só podem ser feitas usando o real brasileiro (e de origem brasileira).

Entre no WhatsApp (tradicional ou para empresas);

Vá até a aba de configurações, pagamentos e habilite a função “WhatsApp Pay”;

Crie o PIN de 06 dígitos e cadastre o CPF e cartão de crédito.

Pronto! Com estes passos já é possível cadastrar o cartão de crédito na ferramenta e desse modo conseguir usufruir de todos os benefícios oriundos desta incrível função disponível!

Logo após ser liberada, basta ir na conversa cujo pretende realizar o pagamento. Clicar em pagamentos, selecionar a quantia e a modalidade. Todo o processo deverá acontecer de maneira rápida, fácil e sem burocracias.

Claro, é importante ter cuidado com fraudes e golpes. Não realize pagamentos para desconhecidos sem antes ter a certeza do serviço e dados informados.