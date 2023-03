Como entrar no Cadastro Único 100% pela internet

Boa notícia! Agora é possível realizar o cadastro no Cadastro Único de maneira totalmente online! Anteriormente era necessário passar horas e horas na fila do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) a fim de criar ou atualizar o cadastro. Lembrando que agora tornou-se oficial, é extremante obrigatório o devido registro (atualizado) no CadÚnico para ter acesso aos demais programas do Governo Federal. Bem como o Bolsa Família, Vale-Gás, etc. Os brasileiros que não tiverem cadastro no CadÚnico não poderão usufruir dos demais benefícios oriundos do mesmo.

Cadastro Único 2023

Não somente os programas federais solicitam o Cadastro Único como fonte primária de dados. Outros programas municipais também requerem o cadastro ativo e atualizado no CadÚnico. Lembrando que o Cadastro Único é o banco de dados oficial do Governo Federal.

Nele estão inclusas todas as informações referentes as famílias brasileiras. Detalhe, as famílias de baixa renda. Em alguns municípios há anualmente (ou a cada seis meses) os casamentos comunitários. Um dos requisitos é o devido cadastro no CadÚnico.

Para cadastrar uma família é importante que o titular da família esteja com seus documentos pessoais e dos demais membros. Há famílias unipessoais e as ‘tradicionais’. No caso das unipessoais, são aquelas formadas por apenas uma pessoa.

Antes de tudo, é necessário verificar se o nome do titular consta ou não no Cadastro Único. É necessário acessar o site oficial do Cadastro Único e preencher os dados de verificação (nome completo, nome da mãe, estado, etc.) Clicar em “Emitir Certidão”. Caso apareça que o sistema não conseguiu localizar os dados, significa que o cidadão não possui cadastro ativo.

Senão, significa que possui. Sendo necessário apenas recuperar os dados de acesso e adentrar. Lembrando que se o cadastro tiver sido feito há menos de dois meses – as chances de não constar são grandes. Veja como resolver isso e se cadastrar caso não tenha cadastro ativo.

Como realizar cadastro no CadÚnico?

É válido lembrar que não é possível se cadastrar unicamente pela internet. Porque alguns dados devem ser comprovados. Desse modo, é necessário que o pré-cadastro seja feito pelo aplicativo e então, os dados sejam comprovados pessoalmente no CRAS local.

Visto que é possível realizar o pré-cadastro pelo aplicativo. “Meu CadÚnico” pode ser baixado no dispositivo Android ou iOS e deverá ser realizado o cadastro pelo titular da família.

Entretanto, também é possível realizar o pré-cadastro ou obter informações pelo canal de atendimento do Ministério da Cidadania – 121. A ligação é gratuita para fixos e o atendimento funciona das 07 às 19h em dias corridos. Nos finais de semana e feriado apenas das 10h às 16h.

Qualquer pessoa pode realizar o cadastro no CadÚnico, caso seja menor de idade – enquadra-se apenas como membro e não titular. Visto que agora famílias que têm até duas crianças entre zero e seis anos – recebem adicional de R$ 150 com limite de duas por família.

Por isso a importância do cadastro ativo no CadÚnico. A fim de que o Governo saiba todos os detalhes da família, componentes e quantidade de membros.