Cadastro Único dá desconto na conta de luz; veja como conseguir

Boa notícia! A conta de energia elétrica deste mês de março e abril poderá ficar mais barata para algumas famílias brasileiras. Através do Cadastro Único elas terão acesso a descontos exclusivos na fatura de energia elétrica e deixa famílias maravilhadas! Veja quem tem direito e como abrir o requerimento.

Conta de luz mais barata em 2023

A Tarifa Social ou Baixa Renda como é conhecido em muitas cidades – é o benefício que algumas famílias de baixa renda possuem que conseguem obter descontos significativos na conta de energia elétrica. Neste mês de março e abril espera-se que as faturas aumentem – entretanto, não para algumas famílias.

O ponto foco é que agora estes dois programas sociais irão ‘sumir’. Isto é, até então, o beneficiário do Bolsa Família que estava devidamente cadastrado no CadÚnico ia até a empresa responsável pelo fornecimento de energia e abria o requerimento.

Com isso, eram captados os dados e através do CadÚnico a família era ou não aceita na Tarifa Social. Visto que dependendo da quantidade mensal de consumo familiar – o benefício pode ou não ser prorrogado.

Portanto, é importante que os beneficiários não extrapolem o uso. Há casos de famílias que dividiam a energia elétrica com parentes e vizinhos – em razão do desconto. Por isso, há um limite estipulado de consumo mensal.

Agora o Governo Federal fará uma varredura mensal – bem como acontece com o Cadastro Único. A fim de que haja a adesão de novas pessoas. Ou seja, basta que a família se enquadre nos requisitos que serão apresentados – e então, o benefício será concedido de maneira totalmente automática.

Além do pente-fino que ocorrerá no Bolsa Família, nos demais auxílios como Baixa Renda e Tarifa Social também hão de acontecer.

Requisitos e adesão ao Baixa Renda

Portanto, não somente estar incluso no CadÚnico é necessário para obter o desconto na fatura de energia elétrica. É necessário que a família possua uma renda per capita de no máximo R$ 651, na verdade, de meio salário mínimo. Portanto, com base nos números atuais o valor é este.

Entretanto, caso a família tenha algum benefício do Benefício de Prestação Continuada (BPC) elas também podem abrir o requerimento para obter o benefício. Sendo importante ressaltar que embora haja a varredura e adesão automática, é recomendado entrar em contato com a companhia de energia elétrica a fim de obter mais informações.

Por fim, caso um dos membros da família possua algum tipo de doença que precise estar com aparelhos elétricos ligados em sua residência – haverá também a possibilidade de redução no valor total da fatura de eletricidade.