Como funciona o NOVO benefício de R$ 1,3 mil para quem está no Cadastro Único

Boa notícia! Alguns brasileiros terão direito a benefício único do Cadastro Único. Recebendo por até sete anos o equivalente a 01 salário mínimo todos os meses! Entretanto, é necessário estar devidamente registrado no CadÚnico e cumprir os requisitos estipulados pelo programa. Conheça mais sobre o novo programa do Governo Federal e quem tem direito.

Auxílio Ampara

O novo programa do Governo Federal é o Auxílio Ampara. Que na verdade, foi criado ano passado. Cujo principal intuito é atender crianças e adolescentes que ficaram órfãos vítimas do feminicídio. Lembrando que a cláusula vale tanto para mães de sangue ou responsáveis.

Com isso, o programa visa amparar esses brasileiros. Que precisam ser menores de idade – mas o benefício pode ser prorrogado até os 24 anos caso eles estejam cursando algum curso – seja na universidade ou curso técnico.

O valor deste ano de 2023 é de R$ 1.302 – ou seja, o equivalente ao salário mínimo. O auxílio está em vigor apenas no município de São Paulo. Visto que o responsável pela coleta das informações são os órgãos municipais – isto é, a Prefeitura de São Paulo.

Os dados são obtidos através do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência (NAVV). No caso, as vítimas de feminicídio são mapeadas e seus herdeiros contatados – a fim de que tenham direito ao auxílio que tanto será importante.

Para receber o auxílio é importante que o futuro beneficiário seja criança ou jovem e morador da cidade de São Paulo – isto é, pelo menos na época do crime. Estar devidamente resguardado por um responsável sob sua tutela, possui renda familiar máxima de 03 salários mínimos (R$ 3906) e estar devidamente matriculado em uma instituição de ensino.

Como receber o benefício?

O cadastro é bem simples! É necessário que o beneficiário esteja dentro da lista de cadastros ativos do CadÚnico. Isto é, esteja como membro de alguma família cadastrada no programa.

Visto que caso contrário, ela não poderá receber o benefício. Visto que o CadÚnico se tornou um dos pilares do Governo Federal e dos municípios para liberação de benefícios e auxílios.

A grande maioria dos auxílios e benefícios são regidos pelo cadastro no CadÚnico. Portanto, é necessário seguir os passos a seguir:

Confirmar cadastro no CadÚnico;

Caso confirmado, envie um e-mail informando o nome completo e dados de contato para o endereço [email protected]

Pronto! A equipe da prefeitura irá entrar em contato a fim de validar as informações e liberar os repasses. Visto que apenas o público da cidade de São Paulo possui o benefício concedido.

Os demais estados e cidades ainda não aderiram ao programa e talvez nem todos tenham o mesmo algum dia. Entrementes, este é um dos diversos programas e auxílios concedidos através do CadÚnico.