Aprenda a se BLINDAR no Cadastro Único para não ser excluído

Qualquer pessoa que se inscreve no Cadastro Único, que é chamado oficialmente de Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal, e apelidado de CadÚnico, passa a ter direito de participação em diversos programas sociais.

Porém, para que essa permissão de fato se torne efetiva, é primordial que o cadastro não só seja feito corretamente, mas também seja mantido atualizado, conforme o próprio Governo Federal exige.

E agora, com a volta de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) à presidência da República, as regras quanto a isso estarão ainda mais reforçadas.

Quais são as pessoas que estão sendo expulsas do Cadastro Único

A partir das decisões adotadas recentemente pelo novo governo Lula, a regra principal se tornou muito mais simples de ser entendida: qualquer pessoa que esteja recebendo benefícios sociais de forma indevida por meio do Cadastro Único será excluída.

E os esforços para que tal regra tivesse início não foram poucos: até mesmo uma espécie de “pente fino” começou a ser realizada, a fim de identificar e excluir os beneficiários indevidos e “abrir espaço” para quem de fato tem direito a receber o Bolsa Família, por exemplo, mas ainda não conseguiu ter acesso ao benefício.

Estima-se que 2 milhões de pessoas, aproximadamente, terão os cadastros excluídos, uma vez que a decisão governamental inclui, também, quem não atualiza suas informações há 2 anos ou mais.

O que fazer para manter o cadastro ativo e dentro do que o governo exige

Quem não pretende ser excluído do Cadastro Único, portanto, precisa se manter blindado em relação a essa decisão do Governo Federal.

E isso pode ser feito por meio da simples iniciativa de manter a atualização cadastral em dia, o que pode ser feito tanto de forma presencial quanto pela internet.

Quem não possui familiaridade com o aplicativo, por exemplo, pode ir até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais perto de sua casa, a fim de fazer lá a devida atualização.

Já quem prefere economizar tempo e tem o aplicativo do Cadastro Único instalado no celular pode logar nele e checar imediatamente quais são as informações que foram cadastradas, a fim de identificar quais necessitam de atualização.

Se for preciso mudar algo, é só clicar em “Atualização Cadastral Por Confirmação”.

Vale lembrar, ainda, que o Bolsa Família é um dos programas sociais de maior interesse da população, e agora em março voltará a ser pago junto a um valor adicional de R$ 150, para as famílias que tenham filhos de até 6 anos.

Logo, quem tem interesse e receber os repasses, mas ainda não está no Cadastro Único, também deve se dirigir a um CRAS para se inscrever.

Será preciso levar seus próprios documentos, e comprovantes de renda, bem como os dos outros membros da família.

