Top frases para enviar no Dia da Mulher pelo WhatsApp; siga as dicas

8 de março, conhecido como o dia Internacional da Mulher, ou seja, é um dia bastante especial para o público feminino na sociedade e que aos poucos vem conseguindo seu espaço, seus direitos, pois sabemos que são diversos lugares que ainda – infelizmente – tem como prioridade o sexo masculino.

Com certeza você que está lendo tem uma mulher especial ao qual ama e admira, seja mãe, avó, irmã, melhor amiga, esposa. Por isso, resolvemos destacar nesse texto algumas frases legais para poder enviar aquela mensagem no WhatsApp parabenizando por esse dia, ou também para colocar como legenda quando for postar aquela foto homenageando.

O intuito é que hoje seja um dia especial para o público feminino, e que a internet alcance todas, até aquelas que às vezes se sentem deixadas para lado, que uma mulher venha dar força a outra neste dia especial.

Frases para o dia das Mulheres em 2023

Confira abaixo frases lindas e emocionantes para enviar neste dia especial para todas as mulheres do mundo, escolha uma e envie para uma:

“Você é a mulher mais forte e corajosa que conheço. Obrigado por me ensinar o verdadeiro significado de ser uma mulher forte.”

“Seu amor incondicional e sua capacidade de superar todos os obstáculos são inspiradoras. Feliz Dia Internacional da Mulher, mãe/avó/amiga!”

“Você é a personificação do amor e da gentileza. O mundo é um lugar melhor por causa de você.”

“Você é uma verdadeira inspiração para mim. Sua força e resiliência me motivam a ser uma mulher melhor todos os dias.”

“Seu espírito corajoso e sua determinação são um exemplo para todas as mulheres. Feliz Dia Internacional da Mulher!”

“Sua sabedoria, bondade e compaixão são um presente para todos aqueles que têm a sorte de conhecê-la.”

“Você é um farol de esperança e um exemplo de perseverança. Obrigado por ser um modelo para mim e para tantas outras mulheres.”

“Sua força interior é inspiradora e seu coração amoroso é uma bênção. Feliz Dia Internacional da Mulher!”

“Você é uma mulher incrível, cheia de amor, sabedoria e graça. Sua presença em minha vida é uma dádiva.”

“Você é a personificação da beleza , da força e da resiliência. Feliz Dia Internacional da Mulher, minha querida amiga!”

“Sua determinação e perseverança são uma inspiração para mim. Obrigado por ser uma mulher forte e incrível.”

“Você é uma mulher corajosa e destemida, capaz de superar qualquer desafio que a vida coloque em seu caminho.”

“Você é um exemplo de amor, bondade e compaixão. Obrigado por ser uma fonte de inspiração e apoio em minha vida.”

“Seu coração amoroso e sua alma gentil são um presente para todos aqueles que têm a sorte de conhecê-la. Feliz Dia Internacional da Mulher!”

“Você é uma mulher poderosa, capaz de transformar o mundo com sua força e determinação.”

