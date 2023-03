Lista de CORTES do Bolsa Família já está com Lula? Veja se você pode ser excluído

O programa de transferência de renda Bolsa Família, é um dos principais que existem atualmente, haverá famílias que poderão ser contempladas com valores que ficarão acima dos R$ 900, por isso, precisará de uma fiscalização mais intensa no benefício, para evitar que tanto dinheiro seja distribuído de maneira irregular. Só neste mês de março, mais de 1 milhão de cadastros foram removidos por apresentarem irregularidades, confira a lista completa e se você está no meio.

Irregularidades dentro do CadÚnico fez com que mais de 1 milhão de beneficiários fossem excluídos

Para ser mais preciso, foram cerca de 1,4 milhão de pessoas que foram retiradas agora, no mês de março. Mas a previsão é que até o final do ano, no mínimo mais de 1 milhão de pessoas saiam do programa social também. Uma vez que o ministro Wellington Dias já está com a relação da maioria dos cadastros irregulares.

Segundo os dados que foram revelados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, às famílias que foram excluídas do programa fizeram com que fossem liberados dos cofres do governo o equivalente a R$ 471 milhões, o que acaba abrindo espaço para novos beneficiários entrarem.

O ministro ainda salientou que mesmo com a saída de 1,4 milhão de beneficiários, o número final de exclusões é bem maior, e só saberá o número exato ao final de todas as etapas. “O número exato só sai com a conclusão [da revisão do cadastro]. Mas são muito fortes os indícios de que, no mínimo, mais 1 milhão não preenchem os requisitos”

Veja se você está na mira do governo para ser excluído

As saídas dos beneficiários do programa social em questão, irá ocorrer por motivos diferentes. No momento, a maior quantidade de pessoas saíram do programa por conta que a renda per capita não estava de acordo com as regras exigidas pelo programa, outras foram excluídas por não cumprirem as regras inerentes ao cadastro unipessoal, já 4,1 mil saíram de maneira voluntária do programa.

Portanto, pessoas que estão inclusas em um desses grupos de pessoas que serão retiradas do programa, já podem ficar preocupadas, uma vez que a fiscalização será intensa, até ter certeza que no programa só existem pessoas que realmente precisam dele.

Vale lembrar que isso acaba ajudando a todos, desde a saída dos beneficiários citados, quase 700 mil novos entraram. E Lula, durante o seu discurso enquanto assinava a MP do Novo Bolsa Família, deixou claro que sua prioridade seria nas fiscalizações.

