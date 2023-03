Quem recebe o Bolsa Família pode ganhar outros benefícios do governo

O Bolsa Família é um dos mecanismos de transferência de renda mais usado pelo governo federal, a fim de ajudar a parcela mais pobre da sociedade e que encontra-se em situação de pobreza ou extrema pobreza. O benefício foi criado no ano de 2003, no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula e agora, 20 anos depois, o programa social volta novamente e dessa vez, bem melhor do que nas vezes passadas, podendo conceder valores acima de R$ 900 para as famílias. E além disso, há como participar de outros benefícios do governo, entenda.

É possível receber o Bolsa Família e receber outros benefícios do governo?

Sim, isso é totalmente possível. Uma vez que o Bolsa Família é apenas um dos vários programas sociais que há no governo. Ou seja, basta apenas se inscrito no Cadastro Único, após isso, a depender da situação socioeconômica da família, ela será remanejada para todos os programas sociais que se enquadrar.

Para fazer a inscrição no CadÚnico é preciso que o titular tenha idade superior a 16 anos e seja – preferencialmente – uma mulher. Para isso, basta efetuar o download do aplicativo Cadastro Único e fazer uma espécie de pré-cadastro, após isso, será preciso comparecer no CRAS.

Dentro de 120 dias, o titular precisa ir presencialmente até o CRAS, para ratificar todas as informações que foram concedidas anteriormente. Vale lembrar que o cadastro precisa ser atualizado após um certo período, para evitar que o benefício venha ser suspenso.

Quais os outros programas que o usuário pode receber juntamente com o Bolsa Família?

São vários, mas os que mais chamam atenção são: Auxílio gás, programa energia baixa renda e programas estudantis para entrar no ensino superior. Todos os programas citados, podem ser recebidos em conjunto com o Bolsa Família, o vale gás, por exemplo, ajudou e ajuda bastante pessoas atualmente.

Com o vale gás, o beneficiário recebe o subsídio que corresponde a 100% do valor do gás de cozinha. Ele é pago de maneira bimestral, a cada 2 meses, o valor é depositado na mesma conta que o beneficiário recebe o valor do Bolsa Família.

Já o baixa renda, é o programa que oferece descontos na conta de energia, a fim de ajudar ainda mais na renda das famílias, que não precisarão gastar valores tão altos na hora de pagar a conta de energia. Já os programas como ProUni, Sisu e Fies, também podem ser concedidos para pessoas que recebem o Bolsa Família e estão no CadÚnico, lembrando que não é obrigatório estar no Cadastro Único para participar dos programas de acesso ao ensino superior.

