Atenção para o AUMENTO! Quando o salário mínimo vai mudar?

Boa notícia! Já faz alguns dias que o presidente Lula afirmou que o salário mínimo iria aumentar novamente. Muitos brasileiros receberam seus repasses neste mês de março e se perguntaram acerca dos novos valores. Visto que o salário mínimo é o valor base de outros benefícios do Governo Federal, bem como a aposentadoria e pensão por morte. Veja o que muda e as datas da alteração.

Valor é anunciado e repasses entregues

Portanto, como havia sido prometido o salário-mínimo irá aumentar novamente. Um momento histórico – cujo o salário aumentará duas vezes em um único ano. Entretanto, em contraste ao que muitos pensam – os repasses não irão começar agora.

Lula anunciou que iria oficializar a proposta no dia 1 de maio, visto que é o dia do trabalhador. Desse modo, a fim de marcar este grande dia, o presidente optou por a data em questão.

Lembrando que assim o salário irá passar de R$ 1.302 para R$ 1.320. Aumentando R$ 18 reais. Após alguns anos é a primeira vez que o salário irá aumentar acima da inflação.

Portanto, até chegar o mês de maio os repasses irão continuar no patamar que se encontram. Visto que o salário mínimo garante que todo trabalhador formal não receba menos que o valor em questão – ou seja, R$ 1.320.

Com isso, espera-se que os repasses do PIS/Pasep também sejam atualizados. Ainda não foi divulgado como isso irá prosseguir, já que os abonos já começaram a ser pagos.

Não somente isto, neste mês também teve o anúncio do aumento do Bolsa Família. Que passou a receber adicionais de R$ 150 a famílias que têm crianças entre zero e seis anos.

Leia mais: Governo Lula pode lançar programa habitacional para a CLASSE MÉDIA

Mais novidades estão por vir

Portanto, a partir do mês de maio o salário-mínimo estará fixado em R$ 1.320. Aumentando a margem do consignado para os beneficiários do INSS. Além disso, o Governo promete aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda.

Nestes primeiros meses do ano é o momento de realizar os repasses do IR, e com isso, o Governo irá ofertar aos brasileiros uma linha maior de isenção do IR. Começando com R$ 2.640 (2 salários) e pretende-se estender até R$ 5 mil.

Visto que tudo irá ocorrer de modo gradativo. Já que os trabalhadores não são isentos a partir de R$ 1,9 mil.

Além disso, o Governo está elaborando projetos e programas a fim de retirar os brasileiros do vermelho. Com isso, neste ano de 2023 irá ser lançado o “Desenrola”. Programa que irá ajudar os brasileiros a saírem do vermelho – principalmente mediante as dívidas no cartão de crédito.

Ademais, em breve novas notícias acerca do Governo e suas novidades serão divulgadas e repassadas. Ainda estamos no primeiro trimestre deste Novo Governo. Muitas coisas ainda estão por vir.