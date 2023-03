ALERTA: idosa instalou aplicativo e perdeu R$ 238 mil; entenda

Fiquem atentos, uma idosa instalou um aplicativo no celular e acabou perdendo um valor de R$ 238 mil, isso aconteceu depois dos golpistas entrarem em contato com a senhora por ligação.

Esse caso deixou bastante pessoas preocupadas, e com razão. Os bandidos conseguiram entrar na conta bancária da senhora e solicitou empréstimos e, infelizmente, ela só percebeu que tinha sido vítima de um golpe depois de três dias.

Infelizmente, esse tipo de golpe está se tornando comum, os bandidos se aproveitam da dificuldade dos idosos com a tecnologia e assim acabam conseguindo dados pessoais como CPF e até senhas. A senhora tem 64 anos e recebeu uma ligação pelo celular nesta última sexta-feira (03).

Idosa leva golpe e perde R$ 238 mil

Tudo aconteceu quando a senhora recebeu uma ligação em seu celular e os criminosos se passaram por funcionário do banco ao qual ela tem conta aberta, os bandidos informaram para a senhora que tinha sido enviado uma transferência via pix e se foi ela que tinha feito, a senhora disse que não, então os bandidos informaram que precisava acessar o celular da vítima para cancelar a transferência.

Eles pediram para a senhora instalar o aplicativo AnyDesk, que é um aplicativo ao qual permite que determinado aparelho seja controlado a distância, e devido a isso os criminosos conseguiram controlar o celular e suas informações pessoais.

Infelizmente, a senhora só conseguiu perceber que foi vítima de golpe na segunda-feira dia 6, pois foi ao banco e o gerente informou que tinha muitas transferências feitas no final de semana, ou seja, os criminosos acessaram as contas em outros bancos e fizeram também um empréstimo no INSS, e nesse total a senhora perdeu R$ 238.745,39.

Dicas para evitar golpes pelo celular

É necessário ter muito cuidado para não cair em golpes, como aconteceu com essa senhora, veja:

Nunca passe dados ou informações pelo celular

Não deixe que outras pessoas consigam controlar seu celular a distância

Não baixe um aplicativo no celular antes de saber sobre e como funciona

Desconfie quando receber ligações informando que são bancos e pedindo informações e dados pessoais

Qualquer dúvida, vá pessoal até uma instituição

Se caso você acha que foi vítima de golpe, busque ajuda em seu banco e abra um Boletim de Ocorrência

