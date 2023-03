Governo voltou atrás e não vai mais pagar adicional no Bolsa Família? Entenda a polêmica

O Bolsa Família retornará de forma oficial agora em março, voltando a ser repassado aos beneficiários mais especificamente a partir do dia 20.

Milhões de beneficiários, por sinal, já estão na expectativa de receberem até mesmo um valor maior que o esperado, uma vez que, em sua nova gestão recém-iniciada, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) prometeu repasses extras junto ao valor mínimo principal, de R$ 600.

Tais repasses foram previstos para contemplar grupos específicos de famílias, mas já existe a forte desconfiança de que, na verdade, os beneficiários terão acesso somente ao valor base, como já acontecia no Auxílio Brasil.

Toda essa polêmica pode ser melhor compreendida na leitura a seguir.

Quais são os adicionais relacionados ao Bolsa Família?

Para entender toda a polêmica é preciso entender, primeiro, quais são os valores adicionais do Bolsa Família, que foram prometidos pelo Governo Federal e, teoricamente, deveriam começar a ser pagos agora em março.

São eles:

Primeira Infância: prevê o pagamento de R$ 150, caso na família exista uma criança de no máximo 6 anos;

Variável Familiar: é o repasse de R$ 50 para cada indivíduo de 7 a 18 anos que faça parte da família;

Benefício Complementar: pago de forma a garantir que a família receberá o mínimo de R$ 600.

Além disso, foi previsto também o adicional Renda de Cidadania, que é aquele repassado de forma a garantir que cada integrante familiar receberá pelo menos R$ 142.

Vale lembrar que, de modo geral, com ou sem valores adicionais, o Bolsa Família é recebido pelos beneficiários oficialmente pelo Caixa Tem.

Há, porém, quem não consiga ter acesso ao aplicativo e, nesse caso, o uso do cartão (mesmo que em sua versão antiga) poderá ser feito para que o dinheiro seja acessado por outros meios, como nas lotéricas e nas agências da Caixa Econômica Federal.

Afinal, o governo irá pagar esses valores extras?

Todos os adicionais acima já foram prometidos e confirmados pelo governo.

Logo, seus repasses de fato serão feitos no decorrer de 2023, mas não começarão agora em março, como muitos beneficiários esperavam.

Isso porque é preciso que o Governo Federal se organize internamente e finalize os cálculos para determinar como tais repasses poderão ser feitos, o que faz com que os pagamentos sejam previstos para iniciarem somente no mês de junho.

Agora em março, porém, serão recebidos os R$ 600 de valor base (inclusive para famílias unipessoais), mais os R$ 150 para núcleos familiares com crianças de até 6 anos.

Por fim, vale lembrar que os pagamentos terão início no dia 20/03, e serão finalizados no dia 31/03, sempre de acordo com o último número do NIS (Número de Inscrição Social).

Quem possui NIS final 1, por exemplo, receberá logo no dia 20, enquanto que quem possui NIS final 0 terá que aguardar até o dia 31.

