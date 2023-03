Samsung tem novo app GRÁTIS que dá dinheiro para doações; confira

O Desejo de muitas pessoas com certeza é ajudar em causas sociais e sustentáveis, mas nem todas que querem ajudar, conseguem, por conta de limitações financeiras. Todavia, agora isso não será mais um problema, pois a Samsung acaba de lançar um aplicativo que pode te ajudar nisso, ao você usar o aplicativo, irá aparecer anúncios e a receita gerada com eles, será destinada a causas sociais e sustentáveis, entenda como funcionará.

Como o aplicativo irá gerar dinheiro?

Dentro do aplicativo, os usuários irão conseguir arrecadar dinheiro ao verem anúncios que irão aparecer na tela, de empresas parceiras. Após o usuário ver alguns anúncios e conseguir ver a receita resultante, ele pode escolher para onde ele irá querer direcionar o valor arrecadado. A ideia do aplicativo é bem interessante, até mesmo porque ao ver algum anúncio, ele pode acabar se interessando por uma das empresas parceiras também.

Dentro do aplicativo, haverão reunidos 17 objetivos, que foram definidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com o propósito de transformar o mundo dentro dos próximos 7 anos. As metas contemplam várias áreas, como qualidade de vida, saúde, alimentação, educação e inúmeras outras.

Em síntese, quanto mais tempo os usuários passarem dentro do aplicativo explorando todos os recursos, mais dinheiro será arrecadado com as publicidades. A qualquer momento haverá como acessar um painel onde estarão todos os valores que foram arrecadados por cada usuário, para que eles possam direcionar suas doações. Mas o aplicativo não se limita somente a isso. Caso o usuário possa, também tem a possibilidade dele doar recursos do seu próprio bolso.

Quais são as metas para o desenvolvimento sustentável que estão em pauta?

Ao todo, são 17 metas que possuem um único objetivo: o desenvolvimento sustentável do mundo. Elas são o resultado de um compromisso que foi firmado no ano de 2015, por vários líderes mundiais, para melhorar a qualidade de vida de todos e também preservar o meio ambiente. Ou seja, embora os países estejam evoluindo, eles não podem deixar de olhar para o ambiente ao seu redor.

A primeira meta e uma das mais importantes é a erradicação da pobreza, pois infelizmente, no mundo ainda há milhares de famílias que passam fome e vivem em condições indignas.

Já a segunda meta, diz respeito à fome zero e também a uma agricultura mais sustentável, para sempre proteger o meio ambiente de maneira sustentável.

Já as metas 3 e 4, dizem respeito a saúde, bem-estar e educação. Elas são bem importantes também, afinal, saúde é um dos pilares de qualquer sociedade, uma vez que o povo doente não consegue trabalhar, nem estudar. E a educação é como uma sociedade consegue evoluir.

