Quais aposentados tem que PAGAR Imposto de Renda em 2023?

Todos os anos ocorre a coleta do Imposto de Renda (IR). Há uma grande movimentação no Brasil acerca das pessoas que precisam ou não declarar e contribuir com o Imposto de Renda. Dentre a lista, será que os aposentados precisam declarar o IR? Ou estão isentos? Veja abaixo todos os detalhes e como fazer para declarar.

Aposentados precisam declarar IR?

É algo relativo! Isto é, nem todos os aposentados precisam realizar a declaração do imposto de renda. Bem como os pensionistas. Quem recebe um destes benefícios e possuem mais de 65 anos não precisam declarar – mas há um limite fixo de valor.

Portanto, no caso dos beneficiários em questão – haverá uma dupla isenção, no caso, não será cobrado IR em repasses de até R$ 5.280. Visto que representa o dobro da isenção normal.

Caso os repasses sejam maiores que o estipulado (R$ 5.280) o beneficiário deverá realizar os repasses do IR com base no valor que excedeu ao limite. Portanto, os beneficiários que recebem valores superiores ao limite e têm idade inferior a 65 anos – precisam declarar o IR.

Com o avanço da tecnologia, quando há um excedente nos valores – os beneficiários já tem os dados transferidos de maneira automática para a ficha individual. Não sendo mais necessário preencher e informar de maneira manual acerca dos valores que excedem a faixa limite de isenção.

Desse modo, quem não precisa declarar o IR?

Brasileiros que receberam menos de R$ 28.559,70 em 2022;

Beneficiários do INSS com no mínimo 65 anos que receberam até R$ 5.280/mês em 2022;

Beneficiários que recebem repasses de reforma, aposentadoria ou pensão;

Pessoas que possuem doenças graves.

Como declarar o IR 2023?

É bem prático! A declaração do IR deve ser entregue através do site oficial da Receita Federal. Podendo preencher uma ficha do zero, com base no ano anterior ou através de uma pré-declaração concedida pela Receita Federal.

No primeiro acesso, o beneficiário que for declarar o IR precisa preencher todas suas informações pessoais. Bem como rendimentos, gastos e despesas – e é necessário informar todos os dependentes. É importante lembrar que todos os gastos e extratos devem ser apresentados. Bem como aluguéis, veículos (mesmo se financiados).

Embora muitos não saibam, na declaração do IR o brasileiro acaba declarando todos os seus bens. Seus ganhos, gastos e despesas. Com isso, poderá ou não receber alguma quantia de volta. Em outros casos, é necessário realizar o pagamento de tributos.

Visto que os gastos com saúde e educação (do declarante e dependentes) serão descontados. Ao término da apresentação dos dados, basta clicar em “Entregar Declaração” e não esquecer de marcar a opção de “Imposto a pagar ou restituir”.

Além disso, é possível realizar o procedimento pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”. Em caso de dúvidas, é recomendado contatar um contador, a fim de evitar futuras dores de cabeça.