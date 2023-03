Cartão do Bolsa Família 2023 vem com função NOVA e benefícios

Boa notícia! Com a volta do Bolsa Família algumas mudanças irão vir. Bem como o novo cartão Bolsa Família 2023. Que ainda neste primeiro semestre do ano chegará até o lar dos beneficiários do programa. Lembrando que é possível realizar o saque sem cartão – como já foi mostrado em nosso site. O cartão chegará ao lar dos brasileiros sem qualquer custo ou cadastro adicional – através dos dados do Cadastro Único os órgãos responsáveis pela entrega dos mesmos saberão os lares e endereços. Veja abaixo o que muda no novo cartão e quem tem direito.

Cartão Bolsa Família 2023

O antigo cartão (Auxílio Brasil) continuará funcionando até determinado tempo. É interessante que os brasileiros usem sempre o cartão com responsabilidade e tome os devidos cuidados com ele.

O Governo já começou o envio dos cartões do Bolsa Família e ele contará com mais de 05 benefícios. Algumas funções foram adicionadas e sem sombra de dúvidas veio recheado de novidades para os beneficiários.

É importante estar com os dados atualizados no Cadastro Único – visto que o cartão será enviado para o endereço registrado. O cartão estará vinculado diretamente com a conta poupança da Caixa – desse modo, é possível obter o benefício e com isso criar um relacionamento duradouro com o banco.

O Governo Federal informou que o processo de entrega será de modo gradativo. Aos poucos todos os milhões de beneficiários receberão o seu cartão do Bolsa Família. A entrega do cartão e os benefícios foram confirmados pela Maria Rita Serrano – presidente da Caixa Econômica Federal.

Benefícios e novidades do cartão Bolsa Família

Antes de tudo, o cartão contará com a função débito. Com isso, é possível realizar o pagamento em estabelecimentos que aceitem cartões. Precisando apenas aceitar a bandeira do cartão de débito. Além disso, ele estará vinculado diretamente com a conta poupança da Caixa.

Com isso, é possível ver o saldo pelo aplicativo e saber os valores que podem ser gastos e usufruídos pelo cartão de débito. Conta com chip que permite o pagamento futuro por aproximação. Os beneficiários irão contar com todos os benefícios da poupança da Caixa Econômica Federal.

Por enquanto, o cartão não possui função crédito. Especialistas afirmam que futuramente pode ser algo implantado pelo Governo Federal em conjunto com a Caixa Econômica Federal.

É importante ressaltar que não é obrigatório realizar o saque do dinheiro para o seu uso. Podendo ser usado nas funções débitos e até mesmo realizar o saque em Caixas Eletrônicos espalhados pela cidade.

Portanto, o novo cartão Bolsa Família conta não somente com um novo visual – mas com novas funcionalidades que irão surpreender os seus beneficiários!