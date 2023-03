Mais de 700 mil famílias foram APROVADAS para entrar no Bolsa Família

Boa notícia! Milhares de famílias estão tentando entrar no Bolsa Família desde o início do ano. De acordo com o Ministro Welligto Dias – a fila já estava em quase 400 mil famílias! Mediante o pente-fino que está acontecendo desde o início deste mês de março, abriu margem para que novas famílias entrassem no programa. Visto que o Bolsa Família iniciou com mais de 10 milhões de cadastros irregulares, 6 milhões referentes a famílias unipessoais. Veja o que mudou e quais famílias foram aceitas no programa.

Bolsa Família aceita milhares de novas famílias

As novas famílias aceitas no Bolsa Família são aquelas que estavam na fila de espera desde o início do ano. Além disso, apenas as famílias que se enquadram no programa foram aceitas e estarão aptas a receberem os primeiros repasses neste mês de março.

Visto que é necessário que a família esteja em situação de pobreza ou extrema pobreza para receber o benefício. Das 700 mil novas famílias que irão entrar no programa – 335 mil membros são crianças entre zero e seis anos.

Com isso, todas as famílias que tiverem crianças nesta faixa etária irão receber adicional de R$ 150. Totalizando um investimento do Governo Federal de mais de 1 bilhão de reais.

Portanto, para ver se o cadastro foi ou não aprovado – é necessário baixar o aplicativo Bolsa Família no dispositivo celular, realizar login e ver a situação do requerimento. Caso seja aprovado, já é possível acessar a conta Caixa Tem e verificar as informações, saldos, extratos futuros, etc.

Os repasses deste mês de março irão começar no dia 20 e irão se estender até o dia 31. Lembrando que algumas famílias receberão os repasses antecipados. Os novos valores surpreendem!

Valores surpreendem beneficiários

Lembrando que neste mês de março já será pago o adicional de R$ 150 para crianças entre zero e seis anos. Com isso, algumas famílias poderão receber até R$ 1 mil. Visto que há um limite de duas crianças por família. Desse modo, haverá meses que algumas famílias receberão repasses quase que no valor do salário-mínimo. Visto que grande parte dos beneficiários do Bolsa Família também recebem o Vale-Gás.

Benefício que é pago a cada dois meses. Desse modo, no próximo mês as famílias que entraram neste mês já poderão receber os repasses. Mensalmente o Governo Federal realiza uma varredura no banco de dados do Cadastro Único e com isso novas pessoas são integradas no programa social.

Durante os próximos dias o pente-fino irá continuar e estima-se que mais de 1 milhão de famílias sejam bloqueadas do Bolsa Família. Todas poderão entrar com requerimento reverso no CRAS local caso se sintam prejudicadas.

Espera-se que nas próximas semanas seja anunciado acerca do adicional para jovens entre 7 e 18 anos.