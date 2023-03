Mais de 10 estados têm alterações nos prazos para solicitar o NOVO RG; confira

No último dia 03 de março, foi prorrogado o prazo para que os estados emitissem a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Vale lembrar que isso irá ocorrer porque o CPF ocupará o lugar do RG no âmbito da identificação pessoal. Além disso, a nova carteira também terá o formato digital, que poderá ser acessado pelo Gov.br. Agora, após a prorrogação, os estados têm até o dia 06 de novembro para se adequarem.

Quais estados já estão aptos para que o cidadão solicite o documento?

Até o momento, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 11 estados já estão totalmente aptos para que possam emitir a carteira de identidade, são eles:

Acre;

Alagoas;

Goiás;

Mato Grosso;

Minas Gerais;

Pernambuco;

Piauí;

Paraná;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina.

Até o momento, quase 200 mil documentos em seu novo formato já foram emitidos, de forma física, ao passo que de maneira digital, 175 mil já foram baixados também. Isso é uma proposta do governo para conseguir cada vez mais unificar as informações de cada brasileirol, além de proporcionar mais segurança e evitar possíveis fraudes que possam ocorrer.

Quais as principais mudanças que há na nova Carteira?

Anteriormente, o número identificador de cada cidadão era o número do Registro Geral (RG), mas agora, o número que fará a identificação em questão será o número do CPF. Com isso, o documento terá um QR Code, que permitirá que haja uma autenticação eletrônica do documento, evitando possíveis fraudes, além de ajudar nos casos de furto ou extravios.

O CPF passará a ser utilizado como número identificador de cada brasileiro nos documentos pessoais, por conta de algumas facilidades que ele permite na hora das validações. Uma vez que ao digitar o número do CPF, os demais órgãos do governo já conseguem ver todas as informações da pessoa em questão, como a CNH, a situação do título de eleitor e também a carteira de trabalho ou qualquer outro documento pessoal.

E também a nova versão atualizada da Carteira de Identidade, irá garantir uma maior segurança para os seus usuários, já que o número de identificação é único, o que reduz de maneira significativa todas as chances de fraudes. E traz mais comodidade aos usuários, uma vez que a versão digital estará disponível, então, mesmo que o cidadão acabe esquecendo o documento físico em casa, ele ainda pode optar por mostrar a versão digital dele no próprio celular.

