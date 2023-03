Grande PRESENTE para os aposentados! Novo cartão do INSS vem com surpresa

Uma ótima notícia que foi confirmada para os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o governo afirmou que será lançado um novo cartão cheio de benefícios para os segurados.

Será um cartão especialmente para esse público, que trabalhou por anos e agora merece esse benefício, ou seja, os aposentados e pensionistas do INSS terão direito a grandes vantagens com esse cartão, e são vantagens que podem melhorar a condição de vida e da sua rotina, trazendo praticidade e conforto.

Cartão do INSS para aposentados e pensionistas

O Ministério da Previdência, que é o responsável por esse cartão, afirmou que vai preparar uma novidade para os aposentados e pensionistas do INSS, que é o cartão do beneficiário, ele vai funcionar como bilhete único do segurado e poderá ser usado em todo território nacional, sem precisar trocar.

Carlos Lupi, que é o ministro da Previdência, disse que as negociações para já começar a criação e planejamento deste cartão tem a previsão de até o final de março para que ao menos alguns beneficiários já consigam ter acesso ao benefício. É importante ressaltar que o cartão do beneficiário vai ter um QR-Code para usar em todos os benefícios e em vários lugares diferentes.

Alguns benefícios que o Cartão do beneficiário vai ter

Como citado acima, o cartão do beneficiário vai ter acesso ilimitado no transporte público, vai funcionar como bilhete único, ou seja, pode ser trem, ônibus, metrô, os beneficiários do INSS vão poder transitar sem pagar nada e usar somente um único cartão para ter esse acesso.

Esse cartão vai facilitar muito pois em cada lugar, antes o beneficiário tinha que pedir autorização nos locais para ter a gratuidade, agora já não será mais necessário com esse cartão.

Outro ponto que vai ajudar bastante a vida dos pensionistas e aposentados do INSS é que eles terão descontos em compras com o cartão, vai funcionar como um clube de vantagens, quem for segurado e também cliente do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica vai ter descontos em hotéis, passagens aéreas, farmácias , entre outros.

As vantagens também são diversas, é a praticidade e facilidade no acesso a todos os benefícios que eles têm direito, acesso nacional e melhoria na qualidade de vida.

