PRESENTE para os inscritos no Cadastro Único: veja como conseguir esse benefício DE GRAÇA

Uma vez inscritas no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal, também conhecido somente como Cadastro Único, as famílias brasileiras que vivem em situação de vulnerabilidade social têm direito a inúmeros benefícios.

Trata-se das famílias que vivem na linha da pobreza ou da extrema pobreza e que, portanto, necessitam de ajuda financeira do governo em diversos sentidos.

E, de acordo com informações divulgadas recentemente, muitas dessas famílias do Cadastro Único agora terão, também, direito a um presente exclusivo, ao qual poderão ter acesso de forma completamente gratuita, conforme explicado abaixo.

Do que se trata o presente ao qual os inscritos no Cadastro Único têm direito

O presente acima citado nada mais é do que um kit de antena digital, a fim de que todos na residência possam ter acesso a som e imagem de extrema qualidade na hora de assistir a programação da TV aberta.

Essa iniciativa, que tem alegrada as famílias de mais de 400 cidades brasileiras, foi adotada considerando o fato de que, muito em breve, o sinal de TV aberta como o conhecemos hoje simplesmente deixará de existir.

Sendo assim, caberá aos usuários realizar a devida troca da antena parabólica convencional por um modelo que tenha a tecnologia digital.

Trata-se de um assunto que já está em debate no Brasil há alguns anos, não sendo poucas as pessoas que já aderiram ao famoso conversor digital em suas residências.

Mas agora, com a vinda da tão esperada tecnologia 5G para o país, é ainda mais importante que a troca seja feita. E, considerando que o aparelho necessário possui um custo, o Governo Federal decidiu por fornecê-lo gratuitamente às famílias beneficiárias inscritas no Cadastro Único.

O kit que está sendo disponibilizado faz parte do programa Siga Antenado, criado justamente para que o cidadão possa continuar tendo acesso aos canais abertos da TV, sem interferências no som e na imagem.

Como que a solicitação desse presente deve ser feita pelos beneficiários

Espera-se que, ao todo, aproximadamente 1,5 milhão de inscritos no Cadastro Único sejam contemplados com o kit digital para TV, ofertado pelo Governo Federal, por meio do Ministério das Comunicações.

Vale frisar, ainda, que São Paulo se destaca como estado com o maior número de cidades a receberem esse presente, cabendo ao beneficiário seguir o processo correto para fazer a solicitação.

O primeiro passo para receber o kit, por sinal, é ter uma antena parabólica tradicional em sua residência, pois é a partir dela que a troca de tecnologia poderá ser efetuada.

O segundo passo será acessar o site oficial do programa Siga Antenado (www.sigaantenado.com.br), tendo em mãos os números dos documentos que serão solicitados, como o NIS (Número de Inscrição Social) e o CPF.

A solicitação do kit digital também pode ser feita por meio do número 0800 729 2404.

Vale lembrar que as famílias do Cadastro Único que já tenham uma antena parabólica em casa e residam nas cidades atendidas pelo Siga Antenado têm direito não só ao kit, mas também à instalação de forma gratuita.

