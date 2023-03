Deu ruim no benefício? Como falar com o Ministério do Desenvolvimento Social

Recentemente, aconteceu um acordo entre o Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social com a Defensoria Pública da União (DPU), e foi afirmado que o Cadastro Único será modificado e, diante disso, algumas famílias poderão sim ser excluídas do programa social.

Devido a isso, milhares de brasileiros querem tirar dúvidas e entrar em contato com o MInistério do Desenvolvimento Social mas não sabem como.

Pente-fino no Bolsa Família

Ainda sobre o processo do Bolsa Família com o pente-fino, Wellington Dias afirmou que foi identificado pessoas que ganham mais de 9 salários mínimos e que estão recebendo do programa social. O pente-fino é justamente para isso, para retirar cadastros que estão irregulares do sistema.

Por isso, vai acontecer também algumas mudanças oficiais no programa que começou neste mês de março, como por exemplo, o valor extra de R$ 150,00 para as famílias que têm crianças menores de 6 anos.

Já as famílias que conseguiram melhorar a sua condição de vida, serão excluídas do programa, pois assim eles conseguem ter um melhor e maior atendimento com as famílias que realmente estão precisando.

O intuito do programa Bolsa Família não é acomodar a família a ficar recebendo benefício é para que ela consiga encontrar oportunidades melhores de condições de vida, e assim que acontece a família deixa de receber o benefício para ajudar outra. No total, a expectativa é para que 700 mil famílias entrem no programa Bolsa Família.

Canais de comunicação do programa social

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, tem alguns canais disponíveis de comunicação para que o cidadão consiga entrar em contato, veja abaixo:

Central MDS 121 – funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Já o atendimento eletrônico funciona todos os dias, 24 horas.

No Fale Conosco do site http://www.mds.gov.br/ pode encontrar link para registrar sua demanda pelo formulário eletrônico

Aplicativo Bolsa Família, onde o responsável familiar pode consultar informações sobre o benefício, como valor, situação e a data de pagamento do seu benefício

Em alguns desses canais a pessoa também consegue tirar informações sobre o novo programa do Bolsa Família que começou neste mês de março, quais as atualizações e tudo mais, assim pode tirar todas as dúvidas.

