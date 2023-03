Nova função SUPER esperada do WhatsApp surpreende os usuários

O WhatsApp já é algo praticamente indispensável na vida dos brasileiros: não há quem não tenha adquirido o costuma de olhar esse aplicativo diversas vezes ao dia, a fim de checar as mensagens que recebeu e enviar algumas para pessoas conhecidas.

Aliás: não só para pessoas conhecidas!

Esse app está presente em contextos que vão muito além de uma troca divertida de mensagens: por meio dele é possível marcar consultas médicas, interagir com a equipe de professores dos filhos e até mesmo enviar aquele PDF para o grupo de trabalho da faculdade, por exemplo.

Tudo isso de forma rápida e descomplicada, graças às funções cada vez mais avançadas que o WhatsApp possui.

E outra função, que ainda não foi lançada oficialmente, já está dando o que falar, conforme explicado a seguir.

Qual é a nova função do WhatsApp, que já está dando o que falar

A nova função do WhatsApp, como não poderia deixar de ser, está sendo desenvolvida a fim de tornar a rotina do usuário muito mais fácil, e já foi anunciada no site WABetaInfo.

Aliás: melhorar o dia a dia de todos que utilizam o aplicativo sempre foi o objetivo da Meta, empresa detentora da marca, e agora não seria diferente.

E essa função, especificamente, está dando o que falar por se tratar de algo revolucionário, ligado a um item que há quem ame, e há quem odeie: as mensagens por áudio!

Ocorre que, para muitas pessoas, enviar áudios pelo WhatsApp é muito mais simples e prático do que digitar um texto, principalmente se o que precisar ser dito exigir muitas palavras e explicações.

Quem está do outro lado, porém, nem sempre gosta de receber mensagens desse tipo, ainda mais quando são muito longas. Isso sem citar o fato de que alguns trechos podem ser difíceis de serem compreendidos, ainda mais se ouvidos em locais barulhentos.

E, com a nova função do WhatsApp, esse segundo público não terá mais problemas, uma vez que ela nada mais é do que uma ferramenta que transforma áudio em texto!

Ela não será ativada de forma automática, mas poderá ser usada diretamente dentro do “Whats”, sem a necessidade de aplicativos externos: sempre que o usuário achar melhor baixar o áudio em texto, ao invés de consumir essa mensagem em seu formato original, bastará selecionar essa opção.

Ela não chegará para todos os usuários de uma única vez

Essa nova função do WhatsApp de fato irá revolucionar a forma como os usuários consomem áudios dentro da plataforma atualmente.

Porém, é preciso lembrar que, como qualquer outra função lançada pela Meta para os seus aplicativos, essa não será uma novidade que chegará para todos os usuários de uma única vez.

Em sua fase de testes, serão priorizados os usuários que possuem iPhone.

Além disso, quando já estiver disponível para uso, a função de transcrição do WhatsApp poderá não funcionar em 100% dos casos e de forma impecável, pois poderão haver palavras que não são reconhecidas, por exemplo.

